Carlos Adyan se comprometió con su novio en París [VIDEO]

¡Se casan! Oficialmente el presentador de Telemundo Carlos Adyan Benítez y su pareja sentimental, el escritor y guionista Carlos Quintanilla Sakar, anunciaron por medio de un romántico video su compromiso nada más y nada menos que desde la ciudad del amor, París, Francia.

Fue tan solo hace unas semanas que el presentador de “En Casa con Telemundo” Carlos Adyan, decidió presentar de manera publica a su novio, Carlos Quintanilla, a pesar de las lluvia de criticas que recibió por este hecho, el puertorriqueño radicado en Miami, no ocultó más su amor, y dejó ver el gran momento por el que esta pasando y viviendo al lado de Quintanilla. Ahora, una nueva noticia ha dejado a sus seguidores emocionados, pues la pareja anunció de manera oficial su compromiso.

Carlos Adyan y su novio se comprometen en París

El emocionalmente momento tuvo como locación al famoso río Sena en París, pues la pareja se encontraba a bordo de un crucero, teniendo una gran cena, cuando Carlos Adyan recibió la propuesta de matrimonio por parte del creador de la serie Control Z de Netflix.

Como era de esperarse, el presentador de 28 años de edad, no dudó en aceptar casarse con quien considera es el amor de su vida. Además, el nacido en San Juan, Puerto Rico, compartió el gran momento por medio de un hermoso video en su cuenta oficial de Instagram, con sus más de 500.000 mil seguidores. De igual manera, con motivo del Mes de Orgullo, dio la exclusiva a la revista People en Español.

“Acepto ser feliz contigo”, escribió el comunicador en su cuenta de Instagram junto a un video que dejó ver el gran momento, en el cual hubo lágrimas, besos y aplausos de los demás asistentes.

En las imágenes, con la Torre Eiffel de fondo, se ve cuando en un mesa decorada con algunos pétalos y vino, su novio y ahora prometido, Carlos Quintanilla, saca de su abrigo un anillo de la marca Tiffany & Co., se arrodilla y hace la propuesta oficial. Mientras, Adyan rompe en llanto y se rie nerviosamente, para dar el “Sí, aceptó” y abrazar y besar a su pareja.

De igual manera, a la revista People la pareja contó más detalles sobre la propuesta de matrimonio y su relación como pareja.

“Carlos estaba sudando y me decía: ‘Ponte más elegante’ y yo: ‘No, no, así me voy porque tengo mucho calor. Él traía un traje entonces se quitó el traje para estar iguales”, dijo el puertorriqueño de 28 años a People. “Cuando estábamos sentados Carlos no toma, pero ese día estaba tan nervioso que empezó a tomar”.

Y añadió: “Le escribí a Javi mi productor de En casa…y le digo: ‘Creo que me voy a comprometer’. Cuando estábamos pasando por segunda vez por la Torre Eiffel, le pregunto a Carlos: ‘¿Esto es lo que está pasando?’ y él me dice: ‘Sí, es lo que estás pensando’, y se arrodilló y ahí pasó todo. Empecé a llorar, ¡imagínate!”.

Finalmente, cabe mencionar que ambos se conocieron, de acuerdo con El Universo, hace tres años, gracias a la presentadora Vanessa Claudio, quien fue quien los presentó. De igual manera, en el mes de febrero ambos se fueron a vivir juntos y en junio revelaron su amor. “Amistades me decían que no lo hiciera porque me podía afectar mi imagen como el galán, como el presentador. Pero una cosa no quita la otra. Me tomé la valentía de hacerlo público porque si estás en paz contigo mismo nadie te puede hacer daño”, declaró Carlos Adyan.

Carlos Adyan entre lagrimas compartió la noticia en Telemundo

Carlos Adyan también decidió compartir este momento tan especial en el programa “En Casa con Telemundo” durante la emoción de la tarde del jueves. En medio de las lágrimas, confirmó que se va a casar con su novio Carlos Quintanilla.

“Es un cambio muy grande en mi vida, un cambio que estoy listo para dar, un cambio que me tomó muchísimo tiempo pensarlo, pero fue un cambio que me hace sentir pleno. Ha sido un cambio que me ha hecho sentir Carlos Adyan, el ser humano que siempre personalmente he admirado, el ser humano que se levanta todas las mañanas a trabajar con mucha energía, el ser humano que siempre quiso una familia y la buscó, la consiguió y hoy por hoy puedo decir que estoy contento y estoy listo para emprender ese gran viaje que va a ser el matrimonio”, dijo bastante emocionado.

Pero también confesó que pensó mucho en dar a conocer esta noticia “porque desde que yo entré a esta industria se mencionaba que un presentador tenía que mantener una imagen de macho, de galán… Yo así me siento, me siento macho, me siento galán, me siento feliz, me siento afortunado y con decir esto yo no pido aceptación, más que nada pido respeto, así como yo siempre he ejercido mi labor”.

Y finalmente mencionó a su familia. “Le agradezco a mi madre muchísimo por aceptarme desde el primer momento, a mi familia y a la familia de Carlos también porque cuando contamos sobre este suceso evidentemente era un gran paso, especialmente Carlos, que viene de una familia muy conservadora, y decíamos ‘vamos a hacerlo, estamos felices nosotros y para nosotros lo que más nos importa y lo que más nos hace feliz es nuestra felicidad’, así que gracias al público también por aceptarme”.

