Bebeshita responde: ¿Por qué el público la sacó de La Casa de los Famosos 4?

Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, es la sexta eliminada de La Casa de los Famosos. La estrella de realities fue entrevistada en La Mesa Caliente, donde le preguntaron sobre por que el público no la apoyo para que continuará en la competencia. Además le preguntaron sobre si fue fingido o real las lagrimas de ella cuando Maripily la enfrentó en el posicionamiento.

Giselle Blondet le preguntó: ¿Por qué crees que no te apoyo el público en La Casa de los Famosos?

“Yo me sentía muy bien y que no hacia nada malo. Pero esa pelea con Maripily fue mi fin. Lupillo pedía que votaran por Robbie y Bronca. Él decía: ‘No me importa lo que sea pero saquen a Bebeshita…voten por Robbie y Bronca’. Entonces eso fue el derrumbe de mi vida. Entonces eso y la pelea con Maripily. Creo que si hubiese estado con alguien mas, tal vez no salgo. Pero yo creo que no estaba haciendo nada malo. Yo estaba orgullosa de mí”.

También la preguntaron si las lagrimas eran real o estrategia en el posicionamiento. Blondet le recordó que cuando se fue la cámara, ustedes si quedaron expuestas y le dijiste a Maripily: “No me conocen”, sin ninguna lagrima.

“Yo sí sabía que estaban ahí. Pero me entro como un coraje de mujer que no me vas a ver llorar o sufrir. Yo soy perra. Sinceramente sí llore y me puse mal. Ustedes no saben lo que he sufrido pero bastantes operaciones me han costado para estar como estoy. A mi no me gustaba mi cuerpo. Yo era plana. Si pase un trauma, terapias y el no me quiero. Ahora me amo. Ahora puedo estar desnuda y me siento segura de mi misma. Para que digan eso de mis pompas me dolió pero estoy orgullosa de mis pompas”.