Ariadna Gutiérrez fue adoptada: ¿Por qué su madre la abandonó?

Ariadna Gutiérrez fue adoptada y siempre lo supo. “Hasta el día de hoy la gente piensa que diciéndome: ‘Tú eres adoptada’ o metiéndose con mi papá biológico o adoptivos, piensan que me están ofendiendo. La gente piensa que al lanzar esos comentarios están causando algo hiriente pero al contrario. Me están dando muchísimas más fuerzas”, dijo Ariadna durante una entrevista en el pódcast de Alejandro Chabán. “Me hacen sentir más orgullosa de que no solamente tuve una sola mamá, sino dos. El saber darle la vuelta a las cosas negativas es una virtud muy grande”.

Ariadna, quien tiene 4 millones de seguidores en Instagram, reveló recientemente a Chabán que fue adoptada cuando tenía 6 meses de vida.

“Yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad era familia mía, eran primos, eran tíos. O sea mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos, pero al separarme de mi familia biológica ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros”, contó la modelo al conductor venezolano.

“Mi mamá biológica no podía cuidarme a mí ni a mi hermana porque sufrió de mucha violencia con mi papá biológico, entonces tuvo que salirse de donde estaba y no podía cuidarnos a las dos”, explicó la exhabitante de La casa de los famosos. “En ese momento ella era maestra y mi hermana biológica se queda con mis abuelos y yo me quedo con mis tíos abuelos”.

Ariadna dice que para ella nunca fue un secreto que era adoptada. “En mi familia siempre se manejó todo con total transparencia. Siempre se supo la historia, desde bebé sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme pero como ella siempre estuvo ahí conmigo la historia siempre fue de frente para todo el mundo”.

La modelo siempre tuvo contacto con su madre biológica. “Ella siempre todos los años estaba conmigo, obviamente en las fechas importantes porque trabajaba en otra ciudad, pero siempre estábamos en comunicación, con mi hermana también, mis abuelos…Todos crecimos juntos pero separados”.

“Yo tuve muchos conflictos internos con esa palabra y esa imagen ‘oh, la niña adoptada’ porque siento que de niña no sabía quién era, como que no sabía dónde pertenecía, no sabía quién era, no sabía de dónde venía y siempre eso era como que mi búsqueda: saber quién era Ariadna”, compartió. “Y solamente vine a conocerlo en los últimos años de mi vida, pero toda mi adolescencia, mi niñez, incluso ahorita de mi adultez era esa búsqueda de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi identidad, a qué vine a este mundo, cómo me represento, cómo quiero que la gente me vea…”.