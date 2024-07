Ángela Aguilar habría demandado a creador de su piñata – FOTO

Al parecer Ángela Aguilar no le gusto la piñata que fue creada a su honor. Resulta que la “Piñatería Ramírez”, conocido por sus creaciones basadas en temas virales y figuras polémicas, se inspiró en el romance de Christian Nodal y Aguilar para crear nuevas piñatas. Según el negocio, la hija de Pepe Aguilar los habría demandado. Ellos hicieron el anuncio en sus redes sociales pidiendo ayuda legal.

Según el dueño de la “Piñatería Ramírez”, dijo en el programa De Primera Mano que la piñata se ha estado vendiendo “como pan caliente”. En la misma entrevista agregó que su creación se puede notar el detalle por el cual muchas mujeres la critican a Ángela”. Y agregó: “La piñata mide aproximadamente 1,50 metros de altura, proporcional al cuerpo. Ella es algo exquisita y la gente dice que tiene piernas fuertes, así que nos aseguramos de enfatizar eso. Le dimos el pelo corto y una tez un poco más oscura”.

Además asegura que prestó mucha atención a los detalles para hacer algunos cambios intencionalmente para evitar cualquier posible infracción de derechos de autor. “Intentamos hacer algunos cambios. La piñata no es idéntica a la persona porque de otra manera no nos funcionaría, pero también evitamos ponerle el nombre del artista. Podríamos cambiar un tatuaje en la mano, por ejemplo, para que no sea una réplica exacta, aunque la gente obviamente hará la conexión”, añadió el propietario de “Piñatería Rámirez”.

😱🌟 Ángela Aguilar demandó al creador de su piñata y la de Nodal en Reynosa. El dueño de la piñatería, Dalton Ramírez confirmó a través de su redes sociales que, luego de recibir notificaciones legales de la cantante, sí procedió la demanda. pic.twitter.com/ZzY7ml55vc — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) July 5, 2024

Piñatería Rámirez y las demandas

El señor reveló que en el pasado ha enfrentado a amenazas legales debido a sus piñatas. “Nunca nos hemos enfrentado a una demanda formal, sólo amenazas y advertencias de artistas molestos. Al final no sale nada porque sería un proceso largo y hay detalles que podemos señalar para argumentar que la piñata no los representa. Es complicado”, concluyó el dueño del negocio.

“Piñatería Ramírez” ha logrado combinar creatividad, humor y un toque de controversia, y no parece que vaya a dejar de crear estas controversiales piñatas.