Ana Jurka fue abandonada por su madre cuando era una niña

La presentadora Ana Jurka, quien es también conocida como la “chica del rating”, se ha ganado el cariño del público. A ella la acompaña el éxito donde sea que este. Como cuando estuvo En Casa con Telemundo y ahora que está de regreso a Telemundo Deportes.

Pero antes de llegar al éxito frente a la televisión, Ana Jurka vivió una infancia difícil tras ser abandonada por su madre cuando era una niña de 14 años.

La presentadora de origen hondureño tiene una inspiradora historia de superación personal que la compartió con su compatriota, la periodista Neida Sandoval.

El pasado 2022, Ana Jurka se sentó para contar su historia en el canal de YouTube de Neida. La ex presentadora de En Casa con Telemundo habló de los abusos, maltratos y necesidades que sufrió en su adolescencia en su país natal a raíz de que su padre muriera cuando era una niña. La madre de Ana quedó con tres hijos y sin dinero. Ella nunca había trabajado y para poder mantener a sus hijos y decidió viajar a los Estados Unidos.

Ana Jurka no pudo contener las lagrimas al recordar que solamente tenía 14 años cuando se tuvo que convertir en la madre de sus dos hermanos menores.”Al principio cuando ella se fue para mí fue muy doloroso porque decía yo nunca dejaría a mis hijos y lo repito creo que nunca dejaría a mis hijos, yo prefiero vender tomates bajo el sol pero tengo a mis hijos a mi lado; pero ahora que soy mamá y entiendo lo difícil que es, a pesar de que yo tengo ayuda con mi esposo, puedo entender como el porqué llegó a tomar una decisión que yo considero tan mala: el dejarnos. Era una mujer desesperada que nunca había hecho nada en su vida y que alguien le dijo: ‘¿Sabes qué? Por lo mismo que estás haciendo allá limpiando casas, lavando ropa de otras personas, cuidando niños lo puedes hacer acá ganando muchísimo mejor’. Y ella escuchó esos consejos, que yo creo malos consejos, y nos dejó'”, comenzó diciendo la periodista deportiva.

Ana Jurka asegura que ya perdono a su madre pero ella no es la primera persona que llamaría para una emergencia

“Ya la he perdonado, gracias a Dios, Dios me ha ayudado a perdonarla…He aprendido a perdonarla, pero sí pasé por muchas cosas que no debí pasar. Nosotros vivíamos en un lugar muy pobre y vi cosas que no debí ver a muy temprana edad, pasé por abusos que no debí pasar si hubiera tenido a mi mamá cerca, abusos, maltratos, muchas necesidades. A pesar de que ella mandaba dinero pero no nos lo daban, muchas cosas pasaron y ella no sabía. En aquel tiempo no era como ahora que puedes enviar un WhatsApp y comunicarte a diario con tu familia, en aquel tiempo nosotros ni siquiera teníamos teléfono en la casa. Mi mamá llamaba una vez a la semana, a veces una vez cada 15 días. No fue tan fácil para ella también porque la gente se equivoca. La gente cree que ‘vente a Estados Unidos y todo va a ser fácil’ y no es así, es muy difícil para los inmigrantes”.



Ana Jurka mantiene una relación con su madre pero no es la primera persona que llamaría en una emergencia. “Nuestra relación no es la relación normal de una mamá con una hija, nos ha costado tener una relación cercana. A mí me pasa algo y mi mamá no es la primera persona a la que voy a llamar, yo creo que no está ni siquiera en mi top 5 de personas a las que voy a llamar para contarles algo, llamo primero a mi suegra o a la mamá de mi mejor amiga antes de llamar a mi mamá. Cuando me pasa algo, cuando me siento triste y cuando necesito oración nunca ella está en mis primeros lugares y me he ido como yo empujándome a que tengo que lograr esa relación, recuperar todo el tiempo perdido y ella también. Ella me manda mensajes todos los días, tratamos de hablar lo máximo que podemos y ha ido mejorando, pero sí es un proceso que todavía es un proceso” compartió Ana.