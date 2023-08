Alina Lozano terminó con su novio de 30 años menor: ¿Qué pasó?

La actriz colombiana Alina Lozano, de 54 años, decidió terminar su relación con su novio Jim Velásquez, de 23. “Estoy super afectada, hoy que llegué a la casa se viene toda la andanada de sentimientos. Esta relación inició públicamente y se termina públicamente, amigos”, dijo la actriz muy apenada en un live de 26 minutos que hizo este fin de semana.

Alina Lozano, quien es conocida por su papel en Pedro el Escamoso y La Reina del Sur, se comprometió con el influencer en mayo de este año. Ellos hicieron su relación publica sin importar las criticas por los 30 años de diferencia.

A meses de comprometerse la actriz decidió terminar su relación con Jim. “Se nos salió de las manos esto… En mi caso, el amor ya no es para sufrir y en este momento yo ya estoy empezando a sufrir. Yo no quiero eso y yo paro en el momento en que no es sano”, explicó ella en el vivo.

Alina tomó la difícil decisión después de que Jim fuera a un desfile de moda con su ex.

La persona que le estaba diseñando los trajes de novios, para el matrimonio de Alina y Jim, invitó al joven a un desfile. La diseñadora necesitaba una modelo para el evento y Jim decidió llevar a su ex sin consultarle a Alina.

Una vez ahí, los testigos le enviaron varios videos a Alina para que vean a su prometido con la chica. Alina se molestó por la falta de comunicación del joven.

Jim le asegura que todo lo que hicieron en el desfile fue crear contenido, ya que la chica también es influencer. También le recordó a Alina que ella mismo invitó a la chica al cumpleaños de él sabiendo que era su ex. Pero Alina le recordó que la única razón que la invito fue porque Jim se lo pidió para que la chica vaya con su nuevo novio a crear contenido para sus redes.

Jim y Alina se despiden entre lagrimas en el en vivo

En el en vivo, Alina le explica a Jim las razones por las que decidió terminar su relación. Ella dice que no es por celos sino es que se siente traicionada por la falta de comunicación.

Pues Alina dice que a ella le gusta consultar todo con su pareja, mientras él no lo hace.

Así como ellos empezaron su relación públicamente, Jim y Alina terminaron su relación públicamente.