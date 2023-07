¿Por qué Lucero y Michel Kuri terminaron su largo romance?

Este 13 de julio, el mundo del entretenimiento se despertó con la noticia que la cantante Lucero y el empresario Michel Kuri habían terminado su relación de 11 años. Después de más de una década, la pareja le puso fin a su romance. Ellos mismos hicieron el anuncio a través de las redes sociales de la cantante mexicana.

En el escrito, firmado tanto por ella como por el empresario de 62 años, se dieron las razones por las que terminaron su relación.

Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la manos hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos.

Cabe recordar que en 2021, andaban los rumores de una separación en la pareja. Pero ella lo desmintió: “Estoy súper feliz, súper enamorados, felices los novios eternos, como decimos”.

Lucero conoció a Michel Kuri Slim a través de una amiga

Una amiga en común fue quien los presento sin la intención que ellos tengan un romance. Pero poco a poco su relación floreció y empezaron un romance. “Lo conocí porque una amiga en común nos presentó, pero no nos presentó en plan cita. Nos presentó, nos juntamos como para comer y coincidimos”, dijo Lucero sobre su relación Michel Kuri a El Mundo.

Lucero se va de gira este 2023-2024

Lucero y Mijares traerán su “Hasta que se nos hizo US tour 2023″ el 19 de octubre a The Pavilion at Toyota Music Factory en Irving, Texas.

En el 2021 realizaron una presentación por streaming con su show “Siempre amigos”, esa fue la primera vez que la expareja compartió escenario desde su divorcio en 2011.

Ellos se casaron en 1997 y fue una de las bodas más espectaculares de ese año. La pareja procreó dos hijos, siendo Lucero Mijares la más activa en el medio artístico.