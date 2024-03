Alfredo Adame dice que no le cae mal Cristina en LCDLF4- ENTREVISTA

Alfredo Adame se convirtió en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos 4. Tras salir de la casa, el actor mexicano asegura que “no hizo nada malo y que nunca insultó a ninguna mujer en la casa”. También asegura que Lupillo es un falso profeta y que nunca le cayó mal Cristina.

Alfredo enfrentó a Lupillo, Maripily y Cristina en la gala de eliminación. El público decidió sacar a actor del a competencia del reality de Telemundo. Al apoyar con sus votos a los demás nominados, y dejaron a Alfredo con menos votos para que salga de la casa.

Alfredo Adame contesta preguntas minutos después de salir de La Casa de los Famosos.

“A minutos de mi salida estoy pensando y cuestionando qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada malo. No cometí ningún pecado capital. No ofendí, insulte o humille a una mujer. Yo siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde un principio. Desde el primer día, que me estuvo insultando y ofendiendo. Aquí en el posicionamiento es para que se digan las verdades, ella me falto al respeto. Me llamó misógino…me llamó de algunas maneras despectivas. Y que tratan de humillar. Pues hacer una mala imagen. Yo simplemente le conteste”.

Adame dice que Lupillo es un falso

“El menos confiable, es Lupillo. Él es un falso profeta que está utilizando a cinco o cuatro personas que se dejan manipular. Ellos son sus marionetas y títeres a su antojo. Los está manipulando para armar una estrategia pero lo que no saben ellos es que su falso profeta no le va a temblar la mano para salvarlo en el momento que lo necesite”.

No le cayó mal Cristina

“Nadie me cayó mal. Ni tan siquiera Cristina aunque empezó a decir cosas ofensivas e insultantes, no me cayó mal simplemente la saque de la jugada y la convertí en un mueble…Lo que sí es triste es ver a Lupillo que después de ser un cantante exitoso y que ganaba mucho dinero. Ahora a terminado trabajando como un payaso de circo”.

Adame dice que Maripily nunca traicionó a Tierra

“La decisión de Maripily de dejar el cuarto Tierra fue porque simplemente la estaban traicionando. Lupillo vio en ella una contendiente muy fuerte. Ellos la llamaron traidora cuando todos sabemos que ella no los traicionó. Fueron ellos”.

Adame dice ser una persona culta

“No me llevó nada de La Casa de los Famosos. Yo soy una persona culta, preparada y con tres carreras. Con la única que pude platicar algo interesante fue con la Bronca, que es una persona preparada. Mientras los demás hablan de marcas”.