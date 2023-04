Taylor Swift y Joe Alwyn: ¿Cuáles canciones escribieron juntos? [VIDEOS]

Esta ruptura nos está dando “champagne problems”. Los swifties del mundo están sacudidos ante la noticia que su súper estrella e ídolo Taylor Swift, terminó su relación con el actor británico Joe Alwyn después de 6 años, pero si bien ya no son pareja, el talentoso ex dúo amoroso dejará un legado para la posteridad, pues juntos escribieron varios de los temas más exitosos de la cantautora.

Swift y Alwyn quisieron mantener en secreto su trabajo escribiendo canciones

Desde que Taylor Swift publicó en 2020 uno de sus álbumes más introspectivos; Folklore, los fanáticos de la rubia se preguntaban quien era William Bowery, el co-compositor en dos de los temas del disco; Exile (a dúo con Bon Iver) y Betty.

Pero meses después la corazonada de los seguidores de Swift resultó ser cierta; William Bowery era un seudónimo que usó Alwyn para no desviar la atención de la música y fue la propia Taylor quien confirmó esto en el documental musical “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, que está disponible en la plataforma Disney +.

“Wylliam Bowery es Joe, como sabemos. El toca piano hermoso, siempre está tocando piano y escribiendo en casa, ¡me estaba volviendo loca! me puso muy nerviosa, pero le dije que por qué no seguíamos escribiendo el verso…” dijo.

Taylor Swift Reveals William Bowery’s Real Identity 2020-11-25T15:33:50Z

Lo cierto es que a partir de allí, Taylor Swift y Joe Alwyn durante los 6 años que estuvieron juntos, escribieron un total de 6 canciones que han sido publicadas en los últimos 3 álbumes de estudio de Swift. Aquí las vamos a repasar con sus respectivos audiovisuales.

Taylor Swift y Joe Alwyn: ¿Cuáles canciones escribieron juntos?

El recorrido del trabajo musical de Taylor Swift y Joe Alwyn lo vamos a hacer por orden de álbum y año. Aquí va:

Folklore (2020)

El álbum que le dio a Taylor Swift el codiciado tercer GRAMMY como “Álbum del Año”, tiene las mejores letras de la intérprete sin lugar a dudas y junto a Alwyn escribió las siguientes canciones:

Betty

Taylor Swift – betty (Official Lyric Video) 2020-07-24T04:00:03Z

Exile (con Bon Iver)

Taylor Swift – exile (feat. Bon Iver) (Official Lyric Video) 2020-07-24T04:00:21Z

Evermore (2020)

El segundo álbum en pandemia de Swift. Sobre este aseguró que una vez publicó Folklore, “no podía parar de escribir”, el resultado fue un proyecto más audaz en el que se atrevió a jugar con más ritmos y otro tipo de letras muy personales. Aquí Alwyn tuvo incluso mayor participación en las siguientes canciones:

Champagne Problems

Taylor Swift – champagne problems (Official Lyric Video) 2020-12-11T05:00:30Z

Coney Island (con The National)

Taylor Swift – coney island (Lyric Video) ft. The National 2020-12-11T05:00:08Z

Evermore (con Bon Iver)

Taylor Swift – evermore (Official Lyric Video) ft. Bon Iver 2020-12-11T05:00:02Z

Midnights (2022)

El regreso triunfal de Taylor Swift al pop. Midnights, dicho por la propia Swift, haciendo honor a su nombre representa la historia de “13 medias noches regadas a lo largo de mi vida”, aquí Alwyn participó en un solo tema.

Sweet Nothing