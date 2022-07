Taylor Swift está comprometida: ¿Quién es su prometido?

Taylor Swift fue una “Mega Mentora” para “The Voice” en las temporadas siete y diecisiete. Ahora ella está mega comprometida, y ha estado guardando un mega secreto.

De acuerdo cony muchos otros medios, la superestrella ha estado comprometida durante varios meses con el actor Joe Alwyn. Sin embargo, la pareja lo mantuvo en secreto porque no querían que su amor privado fuera un espectáculo público.

¿Una confianza traicionada?

Metro informó que la pareja solo revelaron la noticia recientemente a un círculo cercano de amigos y familiares, a quienes juraron guardar el secreto. Sin embargo, uno de esos seres queridos dejó que el gato saliera de la bolsa de todos modos y filtró la información a The Sun.

La fuente anónima, que aparentemente es una amiga cercana de Alwyn, le dijo a The Sun que el pretendiente de 31 años de Swift le compró un anillo hace meses, pero que ella solo lo ha estado usando “a puertas cerradas”. La fuente agregó que “Taylor y Joe están increíblemente felices y muy, muy enamorados”.

Irónicamente, la fuente que dio la noticia le dijo a The Sun: “Quieren que su amor se mantenga alejado de las cámaras tanto como sea posible. Esto es solo para ellos. Cuando ellos intercambien votos, definitivamente no habrá revistas como Vogue, Rolling Stone o Hello!. Será simple y elegante, como ellos”.

Swift y Alwyn han estado en una relación durante cinco años. The Sun informó que ellos han mantenido su romance bajo perfil en términos de exposición de los medios, apareciendo juntos en alfombras roja solo unas pocas veces. Esto probablemente se deba al circo mediático que ha tendido a rodear la vida amorosa de Swift en el pasado; algo que la cantante y compositora de “We Are Never Ever Getting Back Together” ayudó a impulsar con sus letras crudas y honestas.

Swift aparentemente aprendió la lección e hizo la promesa de mantener su relación con Alwyn lo más alejada posible del público. Según The Sun, “Taylor deambula regularmente por Londres sin maquillaje, con una sudadera con capucha y zapatillas deportivas, y la pareja evita conscientemente la escena del mundo del espectáculo”. Gracias a la fuente anónima, lo más probable es que ahora sea extremadamente difícil.

Ni Swift ni Alwyn han comentado sobre la noticia filtrada hasta el momento. Metro explica: “Lo más cerca que estuvo de responder a los rumores de compromiso fue que Joe sugirió en abril que ‘si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría'”.

Las reacciones de los fanáticos varían

Taylor Swift is engaged to Joe Alwyn: report https://t.co/mLbzJTRbft pic.twitter.com/ycs9s56TGY — New York Post (@nypost) June 30, 2022

Los usuarios de Twitter se apresuraron a opinar sobre la noticia. Uno escribió: “El álbum de divorcio va a ser fuego”. Una respuesta similar decía: “Nueva canción ‘Done Me Wrong’ que saldrá en 3, 2, 1”. Un defensor del icono de la cultura pop de 32 años declaró: “Los artistas masculinos cantan sobre sus relaciones todo el tiempo. Detén tu misoginia y tu doble moral. Respeta a Taylor Swift”.

En “The Voice”, Swift fue apodada la Mega Mentora mientras ayudaba a los entrenadores en las temporadas 7 y 17 a perfeccionar a sus equipos. El entrenador Blake Shelton le dijo a People en 2019, justo antes de la segunda temporada de Swift: “En la primera temporada en la que entró, instantáneamente supo qué decir, sabía cuál era su trabajo y era excelente en eso. Esta temporada, trae aún más experiencia a la mesa. No es casualidad que ella sea la estrella más grande del mundo. No solo tiene talento, sino que es realmente inteligente”.

Traducción al español de la nota de Heavy.com.