J Balvin y Ryan Castro presentan el tema “Nivel de Perreo” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

El icono musical y super estrella mundial, J Balvin, se ha asociado con su potente compañero del reggaetón, Ryan Castro, para un nuevo y picante sencillo de verano, “Nivel de Perreo”.

Los artistas colombianos que encabezan las listas musicales de éxitos, llevan el reggaetón a un nuevo nivel con esta colaboración, y muestran su capacidad para animar y poner a bailar a cualquier multitud.

“Nivel de Perreo” es la adición imprescindible para tu playlist, y combina de manera perfecta el reggaetón con el rap para provocar una energía ardiente que es palpable en el mismo momento en que comienza el ritmo.

MIRA AQUÍ EL VIDEO OFICIAL DE “NIVEL DE PERREO” DE J BALVIN Y RYAN CASTRO

Play

J Balvin, Ryan Castro – Nivel De Perreo (Official Video) “Nivel De Perreo” OUT NOW here: jbalvin.lnk.to/NivelDePerreo Top Hits here: youtube.com/playlist?list=PLWgVwtnp9KujNWv3gI631ccra2Pr44ccH Shop: jbalvinstore.universalmusica.com/ Subscribe to J Balvin's channel here: smarturl.it/JBalvinYT Connect with J Balvin: Instagram: instagram.com/jbalvin Twitter: twitter.com/jbalvin Facebook: facebook.com/JBalvinOficial TikTok: tiktok.com/@jbalvin Connect with Ryan Castro on socials: Instagram: instagram.com/ryancastrro/ Facebook: facebook.com/ryancastrro TikTok: tiktok.com/@elcantantedelghetto LYRICS Activos los anormales. Jose con Ryan Castro, Pasamos y les… 2022-07-01T00:00:03Z

“Ambos somos dos niños de Medellín, Colombia, y cada vez que puedo trabajar con alguien que comparte mis raíces y mi pasión por la música es un gran regalo”, dijo Balvin. “A ambos nos encanta hacer música que ilumine a la multitud. Así que el concepto dé la canción y del video surgieron naturalmente porque ambos teníamos el mismo objetivo en mente: ¡Hacer que todos se dirigieran a la pista de baile!”.

El video musical, filmado en Jackson Heights, Queens, también conocido como “Pequeña Colombia”, prepara el escenario para un verano colorido y ardiente en la ciudad de Nueva York.

Dirigido por Patricia Alfonso y Chris Cabrera, junto con Film Heads, el video da vida a la música de manera ingeniosa. Desde comidas al aire libre en la azotea, la tienda de la esquina y hasta fiestas de baile clandestinas, el video musical es un reflejo enérgico de la cultura colombiana en la que, con la canción adecuada, cada lugar puede transformarse en una pista de baile.

Con hordas de fans de Nueva York reunidos durante la filmación, Balvin y Castro no perdieron el tiempo. Se relacionarían con la multitud y la incorporaron a la acción. De acuerdo con el vibrante escenario de la “Pequeña Colombia”, Balvin y Castro se vistieron con ropa Jordan Brand de la segunda colaboración de Balvin con la marca que se lanzará este septiembre.

Lo que debes saber sobre las estrellas musicales

J Balvin

J Balvin es un icono de la música altamente reconocido con premios Billboard Music Awards, American Music Awards, Latin GRAMMY y muchos otros.

Originario de Medellín, Colombia, Balvin ha sido apodado el “Príncipe del Reggaetón” y es uno de los artistas de música latina más exitosos con ventas de más de 35 millones de discos en todo el mundo.

Ha sobrepasado con firmeza las barreras culturales y se ha convertido en uno de los 10 artistas más escuchados a nivel mundial, creando legiones de fans en todo el mundo.

Con pasiones que abarcan la música, la moda, el arte y la salud mental, Balvin continúa liderando con su representación en todas las industrias.

Ryan Castro

Ryan Castro es la nueva gran figura del reguetón en Latinoamérica. En Youtube ha logrado que sus canciones sumen más de mil millones de reproducciones en los dos últimos años. En Spotify tiene más de 17 millones de oyentes mensuales.

Ha sido ganador en los Heat Awards y está nominado a los premios Youth y MTV Miaw. En Medellín, Colombia, es reconocido como “El cantante del gueto” ya que representa la cultura de la calle que caracteriza al género urbano.

Ryan Castro lidera la nueva ola de música urbana en Colombia, la cual lo ha llevado a viajar por el mundo, a realizar dos giras por Europa y recientemente ha comenzar su gira por los Estados Unidos.