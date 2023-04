Taylor Swift fue declarada alcalde de esta ciudad por 24 horas

Swifties: ¡hagan maletas y múdense a Tampa, Florida! la ciudad costera del estado anunció que le otorgará a la cantautora Taylor Swift las llaves de la ciudad, y al mismo tiempo la nombraría “alcalde por 24 horas”. Así lo dejó saber la alcaldesa Jane Castor en un video compartido en las redes oficiales de la ciudad, haciendo alusión a las letras más célebres de la cantante. Pero eso no es todo, “su rol de alcalde” arrancará el 13 de abril, y por supuesto, todo fanático que se respete sabe que si hay un número favorito de Taylor, es el 13.

Pero el 13 no es sólo el inicio de su papel como alcaldesa de Tampa, ese día Taylor Swift inicia su parada de tres días en la ciudad, como parte de “The Eras Tour”, la ambiciosa gira de conciertos que tendrá como hogar el Raymond James Stadium de la ciudad, del 13 al 15 de abril.

En la cuenta de instagram oficial de la ciudad de Tampa, está el video de la alcaldesa Castor haciéndole la propuesta a Taylor de nombrarla alcaldesa por un día, y al mismo tiempo menciona que las paradas anteriores de “The Eras Tour” han nombrado calles en honor a Swift, e incluso han cambiado los nombres de sus ciudades para honrar a la rubia cuya gira se perfila como la más lucrativa de todos los tiempos, una hazaña que ella misma ya había logrado con el “reputation Stadium Tour” del año 2018.

Tampa: ¡Tenemos una reputación que mantener! etiqueten a Taylor Swift si consideran que “Alcaldesa Swift” suena bien. Además de presentar a Taylor Swift con las llaves de la ciudad y nombrarla alcaldesa por un día, diferentes áreas emblemáticas de la ciudad serán iluminadas en rojo en honor de “The Eras Tour”, dice el texto que acompaña el video.

Una gira exitosa y muchos cambios personales

Con The Eras Tour en pleno curso, Entertainment Tonight dio a conocer la noticia de que Taylor Swift habría roto su relación de 6 años con el actor británico Joe Alwyn, con quien los fanáticos ya imaginaban a la chica haciendo familia, pero aun así Swift, la eterna trabajadora enfocada, no ha dejado que esto empañe su camino de éxitos, aunque cambió una canción que habría dedicado a Alwyn, llamada “Invisible String”, por otra llamada “The One”. La traducción de la canción entre tantas cosas dice lo siguiente:

“Si hubiéramos hecho algo distinto, ¿sería todo diferente hoy? éramos algo, ¿no crees? Y hubiera sido dulce, Si hubiera sido yo”.

The One – Taylor Swift