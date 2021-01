Muere Tanya Roberts a los 65 años: ¿Cómo murió la actriz?

Tanya Roberts, la estrella clásica de culto de los 80 que apareció en “That 70s Show” como la madre de Donna Pinciotti, falleció a los 65 años de edad, de acuerdo con información reseñada por TMZ.

Los representantes de Roberts dijeron al medio de comunicación que estaba paseando a su perro en Nochebuena cuando regresó a casa y colapsó: “La llevaron al hospital y le pusieron un ventilador, pero nunca mejoró.”

TMZ agregó que según informes, la muerte no está relacionada con COVID-19.

“En los días previos a su colapso, nos dijeron que Tanya parecía perfectamente sana… Incluso haciendo videollamadas para sus fans”, mencionó TMZ.

A Tanya Roberts le sobreviven su esposo, Lance, y su hermana, Barbara Chase.

Esto es lo que necesitas saber sobre la actriz:

Ella fue una Chica Bond

Roberts, quien nació bajo el nombre de Victoria Leigh Blum, hizo su debut cinematográfico en la película de terror “Forced Entry”. Ella interpretó a Stacey Sutton en la película “A View to a Kill” de James Bond y según CharlesAngels.com, la actriz venció a 2 mil jóvenes aspirantes para el papel.

Ella también interpretó a Midge Pinciotti en “That 70s Show”.

Según Cheat Sheet, la actriz nacida en el Bronx modeló para marcas como Excedrin, Clairol, Ultra Brite y las gafas de sol Cool Ray como un prometedor nombre en el mundo del entretenimiento. También actuó en producciones fuera de Broadway como “Picnic” y “Antigone” antes de conseguir un papel en el drama “Fingers” en 1978.

Un año más tarde, ella se integró al elenco de la película “Tourist Trap”.

Los créditos cinematográficos de Roberts incluyen: “The Beastmaster”, “Sins of Desire”, “Deep Down”, “Night Eyes”, “Almost Pregnant”, “Favorite Deadly Sins”, entre otros.

Como modelo, Roberts posó para Playboy y varios comerciales de televisión. Su proyecto más reciente fue el personaje de Ellie Palmer en la serie de televisión “Barbershop”. Antes de eso, interpretó a Rebecca en la serie de televisión “Eve”, precedida por varios episodios de “That 70s Show” de 1998 a 2004.

Fue golfista y amante de los animales

Según una entrevista con Mike Pingel para CharliesAngels.com, Roberts era esposa, golfista y amante de los animales.

Cuando se le preguntó sobre algo que los fanáticos no conocían de ella, la actriz compartió: “¡Me encanta jugar al golf! Llevo jugando al golf más de dos años. La única cosa que odio es poner. Escuché que Cheryl Ladd también es una ávida golfista, me encantaría jugar con ella.”

La actriz estuvo casada con su esposo, el actor y escritor Barry Roberts, desde 1974 hasta su muerte en 2006. La pareja no tuvo ningún hijo juntos. En el mes de junio, la revista US Weekly reveló que la estrella dejó “That 70s Show” en 2001 debido al “deterioro de la salud de su esposo”. Él falleció en la ciudad de Los Ángeles.

Durante su entrevista con Pingel, Roberts mencionó: “Llevamos juntos más de 20 años. No estoy muy segura, no celebramos aniversarios. Siento que eso sólo conduce al divorcio. Barry y yo somos mejores amigos. Ambos somos personas físicas y tenemos intereses similares. Sin embargo, a Barry no le gusta el golf.”

Ella agregó que su proyecto favorito fue “Sheena”.

Este artículo se actualizará con más información a medida que esté disponible.

