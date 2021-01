¿Cuánto dinero tienen Jennifer López y Alex Rodríguez?

Jennifer López y Alex Rodríguez se comprometieron en marzo de 2019 después de dos años de noviazgo. La pareja había planeado casarse a principios del 2020, pero pospusieron su boda en dos ocasiones debido a la pandemia del COVID-19.

“No hay prisa [para casarse], ya sabes, no hay prisa. Sucederá cuando deba suceder”, dijo López en una reciente entrevista en el show radial Radio Andy de SiriusXM.

Rodríguez y López tienen un patrimonio neto en conjunto de 750 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Rodríguez jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas, incluidas 12 temporadas con los Yankees de Nueva York. López ha tenido éxito por mérito propio siendo una destacada actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda, productora de televisión y empresaria.

Rodríguez tiene un patrimonio neto de aproximadamente 350 millones de dólares

Rodríguez ha logrado la mayor parte de su dinero a través de su exitosa carrera en el béisbol. Durante su destacada trayectoria deportiva, Rodríguez ganó 441 millones de dólares en salario, según Celebrity Net Worth. Rodríguez además ganó alrededor de 40 millones de dólares en patrocinio, que es menos de lo que gana el jugador deportivo estrella en promedio. Su patrimonio neto lo convierte en el jugador de béisbol más rico, seguido por su compañero de equipo Derek Jeter con $185 millones de dólares, según Radio.com.

Durante la cima de su carrera en el béisbol, Rodríguez ganó un salario de 33 millones de dólares por año, según informó Celebrity Net Worth. El campocorto de 45 años de edad rompió un récord en el año 2000 cuando firmó un contrato de diez años con los Texas Rangers por 252 millones de dólares.

Tres temporadas después de firmar su contrato con los Rangers, Rodríguez fue traspasado a los Yankees en 2004. La carrera de Alex Rodríguez alcanzó su punto máximo a mediados de la década de los 2000 cuando fue nombrado el “Jugador Más Valioso de la Liga Americana” en 2005 y 2007. Después de su temporada en 2007, el estadounidense firmó un nuevo contrato de 275 millones de dólares con los Yankees que abarcaba más de diez años. El contrato batió su récord anterior como el más alto de todos los tiempos.

La carrera como beisbolista de Rodríguez se vino abajo después de sufrir lesiones de cadera y rodilla. Sus lesiones lo llevaron a jugar sólo como bateador designado. Rodríguez jugó su último partido de béisbol en el mes de agosto de 2016.

Después de su destacada carrera en el béisbol, Rodríguez se ha interesado por las bienes raíces. El exjugador de los Yankees invierte en edificios residenciales en Nueva York con su empresa A-Rod Corp. La compañía compra apartamentos y condominios, y ha invertido en más de “30 empresas y asociaciones valoradas en más de mil millones de dólares”, según su sitio web.

López tiene un patrimonio neto de aproximadamente 400 millones de dólares

El patrimonio neto de Rodríguez no se queda atrás, pero su futura esposa cuenta con uno mucho más poderoso. López tiene un patrimonio neto de aproximadamente 450 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. La estrella de 51 años cuenta con una extensa carrera de 25 años de trayectoria que abarca el baile, la actuación y el canto.

La carrera de López en la actuación despegó después de protagonizar la película biográfica “Selena” en 1995. Desde ese momento, Jennifer López protagonizó un sinfín de películas, incluidas “Anaconda”, “Out of Sight”, “The Wedding Planner”, “An Unfinished Life” y más. Tras una breve pausa, López retomó su carrera como actriz con “Monster-in-Law” (con la que ganó 15 millones de dólares), “The Back-up Plan”, “What to Expect When You’re Expecting”, “Shades of Blue”, “Hustler” y más.

Como muchos fanáticos saben, la actuación no es la única habilidad de López. La estrella estadounidense comenzó su carrera como cantante con su álbum debut “On the 6” en el año 1999. López lanzó otros álbumes musicales, pero “This Is Me… Then” se convirtió en un gran éxito en el año 2002. La cantante ha estrenado ocho álbumes musicales, entre los que destacan: “J.Lo”, “Brave”, “Love?”, “A.K.A.” y muchos otros.

En el año 2005, Jennifer López firmó un contrato para una residencia en Las Vegas para 120 espectáculos musicales con los que ganó más de 100 millones de dólares en ventas en entradas, según informó Celebrity Net Worth.

López inspiró a una nueva generaciones de cantantes en calidad de juez en la décima y undécima temporada de “American Idol”. La estrella ganó 12 millones de dólares por año en su rol de juez, detalló Celebrity Net Worth.

Jennifer López también creó una línea de ropa y varias fragancias. En la actualidad, López ha invertido con Rodríguez en el negocio de bienes raíces con la compañía A-Rod Corp.

