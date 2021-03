La hermana de Selena Quintanilla, Suzette Quintanilla, era muy cercana a su hermana y era parte del grupo Selena y Los Dinos. ¿Dónde está Suzette Quintanilla hoy? Esto es lo que necesita saber sobre la hermana de Selena:

Lanzó una línea de cosméticos y es muy activa en las redes sociales

Keynote Conversation with Suzette Quintanilla at Spoiled Latina DayIntimate Keynote Conversation with Suzette Quintanilla at Spoiled Latina Day in Houston, TX hosted by Yvonne Guidry. 2020-09-24T05:33:16Z

Abraham Quintanilla, el padre de Selena, fue miembro del grupo original Los Dinos en la década de 1960, pero Selena llevó al nuevo grupo a la fama cuando se convirtió en Selena y Los Dinos, informó The New York Times. La hermana de Selena, Suzette, estaba en la batería y su hermano, Abraham Quintanilla III (o A.B. Quintanilla) estaba en el bajo. Hoy, Suzette Quintanilla tiene una próspera carrera propia.

Suzette Quintanilla fundó la línea de cosméticos MAC en honor a su hermana, dijo el esposo de Selena, Chris Pérez, en Good Morning America, informó ABC 11. Dijo que Suzette conocía a Selena mejor que nadie, por lo que ella era la persona para dirigir ese negocio.

La nueva colección honró el 25 aniversario de la muerte de Selena, informó Elle, y fue producida con la ayuda de Suzette Quintanilla. Suzette Quintanilla dijo sobre la colección: “Estoy eternamente agradecida con MAC por permitirme dar vida a mi visión creativa para esta colección”.

Suzette Quintanilla también está activa en las redes sociales. A menudo comparte fotos y videos de ella y sus amados perros.

Ella es la directora ejecutiva y presidenta de Q Productions

VideoVideo related to ¿qué ha sido de suzette quintanilla, la hermana de selena quintanilla? 2021-03-26T22:02:06-04:00

Suzette Quintanilla es ahora directora ejecutiva y presidenta de Q Productions. Su padre, Abraham Quintanilla, Jr., fundó Q Productions a principios de la década de 1990, una empresa de entretenimiento con sede en Corpus Christi, Texas. La compañía representa y promueve artistas, además de producir videos y películas. También iniciaron la Fundación Selena en 1995, que aceptó donaciones en honor a Selena. El sitio web de Q Productions ahora también lleva la tienda oficial de Selena y vende muchos productos de ella. La hija de Abraham, Suzette Quintanilla, es ahora directora ejecutiva y presidenta de Q Productions.

Debido al coronavirus, Q Productions tuvo que cancelar Selena XXV, un concierto tributo a Selena que se suponía que tendría lugar este año. Suzette Quintanilla emitió un comunicado sobre la decisión, escribiendo: “Después de analizar cuidadosamente las opciones disponibles durante estos tiempos difíciles, hemos tomado la decisión de cancelar el concierto tributo a Selena, SELENA XXV. Esta fue una decisión muy difícil de tomar. El futuro es impredecible y sentimos que no podemos crear responsablemente un evento de esta magnitud para los fanáticos. Gracias por su comprensión. Queremos agradecer a todos los trabajadores esenciales y a todas las personas que han trabajado arduamente por el bien de todos nosotros. Debemos asegurarnos de que todos estamos haciendo nuestra parte para mantener a nuestros vecinos sanos y salvos durante este tiempo”.

Hace 9 meses, ella compartió que celebraron el 57 aniversario de la unión de sus padres.

Y con frecuencia todavía comparte fotos de ella y su hermana, recordando a Selena cuando todavía estaba viva.

También compartió que la familia se mantuvo a salvo durante la pandemia.