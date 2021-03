¿Qué ha sido del padre de Selena Quintanilla?

La “reina de la música tejana”, Selena Quintanilla, fue asesinada a tiros en 1995. Ahora su padre, Abraham Quintanilla, Jr., es uno de los activos de la nueva serie de Netflix, Selena. El papá de Selena todavía está vivo hoy. Esto es lo que necesita saber sobre dónde se encuentra ahora y qué está haciendo en la vida real:

Abraham Quintanilla Jr. continúa promoviendo el legado de su hija

Abraham Quintanilla fue miembro del grupo original Los Dinos en la década de 1960, pero Selena llevó al nuevo grupo a la fama cuando se convirtió en Selena y Los Dinos, informó The New York Times. Selena dijo una vez que su padre la convirtió en la líder del grupo: “Creo que vio signos de dólar”.

La hermana de Selena, Suzette, estaba en la batería y su hermano, Abraham Quintanilla III (o A.B. Quintanilla) estaba en el bajo. Pero fue Selena quien fue la potencia que atrajo la atención del grupo en todo el mundo.

En 1997, Quintanilla fue el productor ejecutivo de una película biográfica sobre su hija, donde Edward James Olmos interpretó el papel de Quintanilla y Jennifer López interpretó el papel de Selena.

Quintanilla a menudo publica en Facebook, incluida esta historia a continuación sobre cómo tuvo que hacer autostop para encontrar ayuda cuando el autobús de su banda se averió.

Fundó Q Productions y recientemente terminó un libro sobre Selena

Abraham Quintanilla fundó Q Productions a principios de la década de 1990, una empresa de entretenimiento con sede en Corpus Christi, Texas. La compañía representa y promueve artistas, además de producir videos y películas. También iniciaron la Fundación Selena en 1995, que aceptó donaciones en honor a Selena. El sitio web de Q Productions ahora también lleva la tienda oficial de Selena y vende muchos productos en su sitio web. La hija de Abraham, Suzette Quintanilla, es ahora directora ejecutiva y presidenta de Q Productions.

Debido al coronavirus, Q Productions tuvo que cancelar Selena XXV, un concierto tributo a Selena que se suponía que tendría lugar este año.

Abraham Quintanilla sigue trabajando con artistas y promocionándolos a través de Q Productions.

La familia también supervisa el Museo de Selena en Corpus Christi, que tiene recuerdos de Selena, incluida su indumentaria y objetos de colección. El museo está ubicado dentro de Q Productions.

En febrero, compartió que terminó el último capítulo de un libro que estaba escribiendo sobre Selena.

Escribió en Facebook: “Es posible que el público no sepa que hay alrededor de 21 libros no autorizados escritos sobre Selena y ninguno de los escritores entrevistó a Selena. Y siento que el libro más feo fue escrito por María Celeste Arrarás de Telemundo, la mujer que por razones que no puedo entender se puso del lado de la mujer que mató a Selena. Mi familia, Chris Pérez y yo sabemos exactamente lo que sucedió. Como mencioné, ninguno de los escritores o incluso María Celeste entrevistó a Selena. Publicaré el libro a finales de este año”.

Latin Groove Music dijo sobre el libro: “Está lleno de esperanza, triunfo, desamor, tragedia y amor eterno. Podremos conocer la historia completa de Abraham Quintanilla, Los Dinos, Selena y Los Dinos, mientras celebramos la vida y el legado de la bella y amada Selena Quintanilla”.