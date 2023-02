Super Bowl 2023: Rihanna adelanta detalles de su presentación del medio tiempo

El Super Bowl de 2023 está a la vuelta de la esquina y ninguno de los equipos en la final del fútbol americano ha logrado desatar tanta emoción como la que sienten los fanáticos de Rihanna, quien tiene a cargo la codiciada presentación de medio tiempo, una de las más importantes de la música.

En el típico encuentro con la prensa antes del partido, la artista barbadense conversió con Nadeska Alexis para Apple Music y dio detalles interesantes sobre lo que podemos esperar para su participación este domingo en una de las presentaciones musicales más vistas del mundo.

Rihanna tiene nervios por su presentación

“El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, así que por muy aterrador que fuera, porque no he estado en un escenario en siete años, hay algo estimulante en el desafío de todo esto. Es importante para mí hacerlo este año”, expresó la artista.

Siete años y un bebé de menos de un año. No es poco el reto de regresar a los escenarios, más cuando es uno tan importante, pero Rihanna está convencida de que tiene un súper poder que la está ayudando a hacerlo. “Cuando te conviertes en madre, ocurre algo que te hace sentir que puedes enfrentarte al mundo, que puedes hacer cualquier cosa”, afirmó.

Cómo será el medio tiempo del Super Bowl

En 2019, Rihanna rechazó encargarse de ese espectáculo, pues estaba indignada por como la NFL, las siglas en inglés Liga nacional de fútbol americano, estaba tratando a los jugadores afrodescendientes que protestaban contra la brutalidad policial.

“No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? Mi gente no. No podía ser una vendida. No podría ser un facilitadora. Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no iba a ir a servirles de ninguna manera”, explicó entonces.

Ahora está convencida de que es el momento de mandar su mensaje desde allí. Por eso, se prepara para “representar a los inmigrantes, representar a mi país, Barbados, representar a las mujeres negras de todo el mundo”.

Rihanna presentará “una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo montado”, dijo a Apple Music. “Sólo tienes 13 minutos. Ese es el reto. Intentas meter 17 años de trabajo en 13 minutos”.

Durante la primera etapa de preparar el show Rihanna dijo que hicieron lista tras lista de las posibles canciones que incluirían. Al final la escogida fue la número 39, de un total no definido pero que debe haber sido mucho mayor. La artista está consciente de que sus fans van a preferir una canción y no otra, pero lo ha aceptado y lo ha visto como algo positivo. “Eso va a estar bien”, destacó. “Creo que hemos hecho un buen trabajo reduciendola”.

En las redes sociales, las canciones que todos coinciden en que no pueden faltar son: “Umbrella”, “We Found Love”, “Only Girl (in the World) y “S&M”.

El Super Bowl LVII

La final del fútbol americano tendrá lugar el domingo en el State Farm Stadium de Glendale, en el estado de Arizona. Allí los equipos finalistas Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles lucharán por el codiciado Trofeo Vince Lombardi. El partido comenzará a las 6.30 pm, hora del este de Estados Unidos.

Rihanna reveló que el escenario del medio tiempo, que por primera vez este año estará patrocinado por Apple, será armado y desarmado por un equipo de 300 personas en unos ocho minutos cada vez.

La artista no reveló si tendrá algún invitado especial, como hicieron Jennifer López y Shakira, que fueron acompañadas en parte de su presentación por J Balvin y Bad Bunny. Tampoco ha adelantado nada en lo que se refiere a sus vestidos, aunque conociendo el estilo de Rihanna, va a dejar a todos con la boca abierta.

A pesar del nerviosismo, Rihanna se declaró que está emocionada. “Es un largo camino desde casa, es un hermoso viaje en el que estoy y nunca podría haber imaginado que habría llegado hasta aquí”, dijo. “Así que es una celebración de ello”.