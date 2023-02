Super Bowl 2023: ¿Qué equipos jugarán la edición LVII?

Es oficialmente la semana del Super Bowl, y quizás para los conocedores y fanáticos de la National Football League (NFL) el juego más importante y emocionante de todos. Y es que hay muchas personas esperando con ansias el Super Bowl LVII, uno de los eventos más épicos del mundo del deporte. Este domingo 12 de febrero de 2022, a partir de las 18:30 hora local, conoceremos el ganador del trofeo Vince Lombardi, el cual acapara la mirada de todos en Estados Unidos y en el mundo.

¿Qué equipos juegan el Super Bowl 2023?

Este domingo 12 de febrero en el estadio State Farm ubicado en Glendale, Arizona, Estados Unidos, se enfrentarán los Kansas City Chiefs, campeones de Conferencia Americana tras derrotar a los Cincinnati Bengals, contra los Philadelphia Eagles, quienes llegan a la final luego de eliminar a los San Francisco 49ers, siendo los representantes de la Conferencia Nacional.

Los Kansas City Chiefs derrotaron 20 a 23 a los Cincinnati Bengals para meterse en la gran final del domingo y por su parte los Philadelphia Eagles derrotaron 7-31 a los San Francisco 49ers.

De igual manera, los protagonistas serán Patrick Mahomes y Jalen Hurts, los quarterback de cada equipo, quienes intentarán guiar a sus jugadores hacía la gloria.

Chiefs vs Eagles: Domingo 12 de febrero 2023 – 18:30 horas

Listo el duelo para el #SuperBowlLVII : Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles#NFL pic.twitter.com/6BLVztMHpf — Planeta NFL (@NFLenesp) January 30, 2023

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Kansas City Chiefs

Tell a friend to tell a friend… WE HERE! pic.twitter.com/XsAZs49yxz — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 6, 2023

Los Kansas City Chiefs llegaron a la final del próximo domingo 12 de febrero luego de una gran actuación frente a los Cincinnati Bengals en la final de la Conferencia Americana, gracias Patrick Mahomes y un gol de campo de Harrison Butker, dando como resultado un marcador de 20-23. Logrando meterse por tercera vez en cuatro temporadas a un Super Bowl.

Una heroica carrera de Mahomes y un gol de campo de Harrison Butker a segundos del final dieron el triunfo 23-20 a los Chiefs frente a los Cincinnati Bengals en la final de la Conferencia Americana mientras los Eagles machacaron 31-7 a unos San Francisco 49ers lastrados por las lesiones en la Nacional.

Philadelphia Eagles

Por su parte, los Philadelphia Eagles llegaron a la final de la Conferencia Nacional tras una gran derrota frente a los San Francisco 49ers con un marcados final 31-7. Metiéndose en su cuarto Super Bowl y llegando a ser los favoritos para quedarse con el trofeo Vince Lombardi.

Cabe resaltar que en esta edición del Super Bowl, será la décima vez en la historia de la NFL que los Chiefs y Eagles se enfrenten en un juego. La primera de ella fue en 1972 dando por ganador a los Eagles 21-20 frente a los Kansas City Chiefs. Luego, los otros dos duelos los ganaron los Chiefs en 1992 con un resultado 24-17 y en el año 1998 por 24-21.

Luego de allí, el saldo los siguiente encuentros ha dejado tres victorias para cada uno. El duelo más reciente fue en el año 2021 con victoria de los Chiefs por 42-30 sobre los Eagles, de acuerdo con TUDN.

¿Cuál es el equipo favorito para ganar el super Bowl 2023?

⚠️ ¿Están listos para el #SBxESPN? 🏈 Eagles vs Chiefs se verán las caras este 12 de Febrero 👉Te esperamos para disfrutar del gran espectáculo en #ESPNenStarPlushttps://t.co/J5ghiBVIUe pic.twitter.com/BrC7jQqejB — NFLLive_esp (@NFLLive_esp) February 5, 2023

Ambos equipos cuentan con grandes jugadores, pero de acuerdo a las casas de apuestas y expertos en NFL, se prevé que los favoritos para levantar el trofeo son los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs para el partido del domingo 12 de febrero, según informó MARCA.

¿A qué hora es el Super Bowl 2023?

Aquí puede encontrar el horario en que comenzará el Super Bowl en diferentes países.

• Estados Unidos: 18:30 horas

• Perú: 18:30 horas

• México: 17:30 horas

• Chile: 20:30 horas

• Colombia: 18:30 horas

• Ecuador: 18:30 horas

• Argentina: 20:30 horas

• Bolivia: 19:30 horas

• Venezuela: 19:30 horas

• España: 00:30 del lunes 13 de febrero

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl 2023 en USA?

Este es uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada de la NFL, el cual será transmitido en vivo para todos los Estados Unidos gracias a diferentes señales de pago. Asimismo, hay que recordar que la emisión del Super Tazón estará a cargo del canal oficial de la National Football League, como de otras plataformas digitales.

En Estados Unidos, el partido será transmitido en vivo por medio de la cadena de televisión NBC. De igual manera, por medio de la aplicación de la NFL y de Yahoo Sports. Además, si desea ver el juego en español, en territorio norteamericano, podrá hacerlo por medio de Telemundo.

Lo que respecta a latinoamérica, ESPN será el canal oficial encargado de transmitir el juego y el medio tiempo. Finalmente, para México y Centroamérica lo podrás seguir por TV Azteca, Televisa, TUDN y Fox Sports.

¿Cómo ver el live stream del Super Bowl 2023?

Si usted no tiene cable y desea ver el streaming del Super Bowl 2023, en Estados Unidos, podrá hacerlo por NBC (a través de la prueba gratuita de Sling TV o la prueba gratuita de FuboTV) y por medio de DAZN (CA).

El show musical de medio tiempo comenzará a las 19:30 hora local

