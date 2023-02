¿Quién interpretará el Himno Nacional en el Super Bowl 2023?

El Super Bowl LVII está aquí y eso siempre significa que una superestrella está dando el pistoletazo de salida con el Himno Nacional. El músico seleccionado para el estandarte del Super Bowl 2023 no es otro que Chris Stapleton.

Esto es lo que necesita saber:

Chris Stapleton es el ocho veces ganador de un Grammy

La NFL anunció en enero de 2023 que la superestrella del country Chris Stapleton cantará el Himno Nacional para el Super Bowl LVII.

“Ganador de ocho premios Grammy, 15 veces de la Asociación de Música Country y 10 veces de la Academia de Música Country, Stapleton es uno de los músicos más respetados y queridos del país”, se lee en el comunicado de prensa de la NFL.

Stapleton también actuó recientemente en los Premios Grammy 2023 el 5 de febrero con los artistas legendarios Smokey Robinson y Stevie Wonder. Dijo en una entrevista previa al espectáculo: “Me subiré al escenario con Stevie Wonder y Smokey Robinson y tocaré algunas canciones de Motown. Recibí la llamada para hacer eso y dije: ‘Hombre, está bien. Hagámoslo, porque ¿qué vas a decir a eso? No puedes decir que no a eso”.

El comunicado de prensa también tiene información sobre los artistas del lenguaje de señas americano:

En representación de la Asociación Nacional de Sordos (NAD), el renombrado actor y nativo de Arizona Troy Kotsur interpretará el himno nacional en lenguaje de señas americano (ASL). Por su aclamado trabajo en la película “CODA”, Kotsur se convirtió en la segunda persona sorda en ganar un Oscar, en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Colin Denny, un nativo americano sordo, firmará “America the Beautiful” y es un orgulloso miembro de la Nación Navajo en Arizona. La artista sorda Justina Miles firmará “Lift Every Voice and Sing” y también brindará la interpretación en ASL del Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Además, la superestrella de R&B Babyface cantará “America the Beautiful” y la ganadora del Emmy “Abbott Elementary” Sheryl Lee Ralph cantará “Lift Every Voice and Sing”. DJ Snake está tocando melodías durante los calentamientos previos al juego y la superestrella mundial Rihanna encabeza la actuación de medio tiempo.

El horario de transmisión del Super Bowl 2023 es el siguiente

Domingo, 12 de febrero

“Skip & Shannon: Undisputed Super Bowl Special”, de 11:00 a.m. a mediodía en FOX.

“Camino al Super Bowl”, desde el mediodía hasta la 1 p.m. en FOX. Este especial presenta el “metraje clásico en cámara lenta de NFL Films y lo mejor de más de 100 jugadores y entrenadores conectados para el sonido”.

“Programa previo al juego del Super Bowl LVII de FOX”, 1:00 p.m. a las 6:30 p.m. El elenco de FOX NFL Sunday y FOX NFL Kickoff unen sus fuerzas “para un mega programa con cinco horas y media de cobertura en vivo previa al partido antes del inicio”. Curt Menefee presenta junto a Terry Bradshaw con análisis de Howie Long, Michael Strahan, Jimmy Johnson y Rob Gronkowski. También aparecen con reportajes y entrevistas Charissa Thompson, Sean Payton, Charles Woodson, Michael Vick, Peter Schrager, Kristina Pink y Cooper Manning con “The Manning Hour”. Justo antes de la patada inicial, el prejuego se mueve dentro del State Farm Stadium en el set en el túnel noreste para las predicciones finales.

Super Bowl LVII, 18:30 horas. a las 22 horas, aproximadamente, por FOX.

Posjuego del Super Bowl de FOX, 10:00 p.m. a las 22:30 horas, aproximadamente, por FOX.

El espectáculo principal del Super Bowl de este año es el estreno de la temporada 2 de “Next Level Chef” en FOX.

El Super Bowl Chiefs vs Eagles comienza el domingo 12 de febrero a las 6:30 p.m. Hora del Este en FOX.

Esta es la versión original de Heavy.com

