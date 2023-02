Super Bowl 2023: ¿Quiénes son los artistas invitados al show de medio tiempo?

Rihanna se está preparando para su actuación de regreso en el Super Bowl LVII, subiendo al escenario para el Apple Music Halftime Show. En una conferencia de prensa antes del gran juego del domingo, la cantante reveló que redujo su catálogo musical a solo una actuación de 13 minutos. Habiendo colaborado con algunos de los artistas musicales más importantes del mundo, los fanáticos se han dejado teorizar si algún artista hará una aparición sorpresa en el campo.

No todos los cabezas de cartel de medio tiempo están acompañados por invitados, incluidos The Who en 2010 y Lady Gaga en 2017. Pero si hay apariciones especiales, las probabilidades de FanDuel favorecen a Jay-Z, Calvin Harris y Drake, según The Sports News.

Si bien las probabilidades son bajas, A$AP Rocky, DJ Khaled, Kendrick Lamar, Eminem, Kid Cudi, David Guetta, Paul McCartney, Pharell Williams, SZA, Future, Chris Martin, Ne-Yo y Shakira se encuentran entre los otros de The Sports News. intérpretes sugeridos.

Los Kansas City Chiefs se enfrentan a los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el domingo 12 de febrero de 2023. El espectáculo del medio tiempo dura aproximadamente una hora y media en el juego, que comienza a las 6:30 pm. Hora del este. Se espera que Rihanna suba al escenario alrededor de las 7:45 p.m. a las 8:00 p.m. hora del este, según Billboard.

“Rihanna es una artista increíble que es la favorita de muchos millones de clientes de Apple Music en todo el mundo”, dijo el vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple, Oliver Schusser, en un comunicado de prensa de la NFL. “Estamos entusiasmados de asociarnos con Rihanna, Roc Nation y la NFL para brindarles a los fanáticos de la música y los deportes un espectáculo trascendental: qué artista tan increíble para el Apple Music Super Bowl Halftime Show inaugural”.

Es probable que Jay-Z se una a Rihanna para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII

The Sports News calificó a Jay-Z como el “favorito desbocado” para unirse a Rihanna en el escenario del Apple Music Halftime Show, con probabilidades de FanDuel de -400.

El rapero es uno de los fundadores de Roc Nation, que se desempeña como “asesor estratégico de entretenimiento” para el programa, anunció la NFL en un comunicado de prensa.

“Rihanna es un talento generacional, una mujer de orígenes humildes que ha superado las expectativas en todo momento”, dijo Jay-Z sobre Rihanna en el comunicado de prensa. “Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en uno de los artistas más destacados de la historia. Hecho a sí mismo en los negocios y el entretenimiento”.

Según CBS Sports, el hombre de 53 años fue un “jugador importante” en la vida de Rihanna. Colaboraron en numerosos artículos, incluso en “Umbrella”, “Run This Town” y “Talk the Talk”.

Calvin Harris y Drake podrían aparecer de sorpresa

Calvin Harris sigue a Jay-Z en los probables invitados de Rihanna, y The Sports News informa que sus probabilidades de FanDuel son -175. Drake lo sigue de cerca, y la publicación enumera sus probabilidades de FanDuel en -150.

El DJ colaboró con Rihanna en su mayor éxito de Billboard Top 100, “We Found Love”, informó Billboard. La canción fue lanzada en 2011. La siguieron con “This Is What You Came For” en 2016.

Drake ha trabajado cinco veces con el fundador de Fenty, informó Insider. Sus colaboraciones incluyen un remix de “Lemon”, “What’s My Name?” “Demasiado bueno”, “Trabajo” y “Cuídate”.

Esta es la versión original de Heavy.com

