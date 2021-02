¿Cómo ver el Super Bowl LV 2021 gratis si no tienes compañía de cable?

Los Tampa Bay Buccaneers son el primer equipo con ventaja local en el Super Bowl, ya que reciben a Patrick Mahomes y al campeón defensor Kansas City Chiefs en el Raymond James Stadium el domingo.

El juego comienza a las 6:30 p.m., hora del Este y será televisado por CBS. Puedes ver una transmisión en vivo del juego en la aplicación CBS Sports o en el sitio web de CBS Sports, pero no está claro si esa transmisión también tendrá comerciales o un programa de medio tiempo.

Aquí hay algunas otras formas en que puedes ver Chiefs vs Bucs sin cable de forma gratuita, con todas las opciones garantizadas para tener cobertura previa al juego, comerciales del Super Bowl y el espectáculo del medio tiempo:

Nota: CBS está disponible en la mayoría de los mercados, incluidos Kansas City, Tampa y todas las demás ciudades de la NFL.

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver una transmisión en vivo de CBS en el canal Prime CBS All-Access. Puedes probar Amazon Prime y CBS Channel sin costo con una prueba gratuita aquí mismo.

Una vez que estés inscrito en el canal Prime CBS All-Access Channel, puedes ver el partido Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación Amazon Prime Video en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi , Echo Show o Echo Spot, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

O puedes mirar el juego en tu computadora a través del sitio web de Amazon.

Puedes ver una transmisión en vivo de CBS, NFL Network (que tendrá cobertura previa al juego) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí mismo.

Una vez inscrito en FuboTV, puedes ver el partido de Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox Series X / S, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puedes ver el juego en vivo, FuboTV también viene con espacio DVR en la nube, así como una función de retroceso de 72 horas, que le permite ver el juego a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si no lo hace. t grabarlo.

Puede ver una transmisión en vivo de CBS y más de 65 canales de televisión en AT&T TV. CBS está incluido en cada paquete de canales, pero los paquetes “Choice” y superiores vienen incluidos con HBO Max y NBA League Pass sin costo, y puede incluir cualquier paquete con su prueba gratuita de 14 días.

Una vez que se haya registrado en AT&T TV, podrás ver el partido de Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación AT&T TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, teléfono Android. , iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de AT&T TV.

Si no puede mirar en vivo, AT&T TV también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas).

Puede ver una transmisión en vivo de CBS y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días.

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo también viene con 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales ).

En última instancia, esta es la misma que la opción de Amazon Prime anterior, solo que la verás en las plataformas digitales de CBS en lugar de en las de Amazon. Puede ver una transmisión en vivo de su canal CBS local a través de CBS All-Access, que viene con una prueba gratuita de siete días.

Una vez que se haya registrado en CBS All-Access, puedes ver Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación CBS en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 , Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de CBS All Access.

Los espectadores en Canadá pueden ver una transmisión en vivo de cada juego de la NFL de temporada regular y postemporada en DAZN. Viene con una prueba gratuita.

Una vez registrados, los espectadores en Canadá pueden ver Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación DAZN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede ver juegos en su computadora a través del sitio web de DAZN.

En el Reino Unido, el juego se televisará tanto en Sky Sports Main Event como en Sky Sports NFL. Si no tiene cable o no puede acceder a un televisor, puedes ver una transmisión en vivo de los 11 canales de Sky Sports a través del NOW TV Sky Sports Pass. Cuesta £9.99 por un pase de un día o £25 por un mes.

Una vez que se haya registrado en el Sky Sports Pass, podrá ver Chiefs vs Bucs en vivo en la aplicación NOW TV en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 , PlayStation 5, iPhone, teléfono Android, iPad, tableta Android u otro dispositivo compatible. También puede mirar en su computadora a través de NOW TV Player.

