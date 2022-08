Se suicida famosa actriz coreana a los 27 años: Yoo Joo Eun

Conmoción ha causado el suicidio de la famosa actriz sur coreana de solo 27 años, Yoo Joo Eun. La actriz, quien se hizo famosa por su participación en el drama televisivo Big Forest, en 2018, y en la serie Joseon Survival Period, en 2019, dejó un impactante mensaje antes de quitarse la vida, donde explicó sus motivos para tomar la radical decisión.

La actriz fue encontrada muerta en su apartamento en la madrugada del 29 de agosto. Su hermano confirmó en un comunicado difundido a través de redes sociales que se había suicidado, y compartió el mensaje que dejó la joven antes de quitarse la vida.

“Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y oppa. Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía. No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más. No estoy muerta, así que todos, por favor vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y controlar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil”, señala el mensaje publicado por Daily News Catcher.

Al parecer la actriz se encontraba decepcionada por no tener el deseo de seguir actuando. “Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperado. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición”, señala el texto.

En el mensaje la hermosa y talentosa artista intenta explicar su radical decisión. “Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi amada familia y amigos y mis amores. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún entenderás cómo me siento, ¿verdad?”.

Finalmente, la actriz se refirió a sus padres. “Mamá, papá, los amo. No lloren, por favor”. Al momento de su muerte Yoo Joo Eun vivía con sus padres, estaba soltera y contaba con una exitosa carrera como actriz.