“Suelta La Sopa” sale del aire en Telemundo: ¿Qué sucedió?

“Suelta La Sopa” saldrá del aire en la programación de la afamada cadena televisiva Telemundo.

La última transmisión del show de entretenimiento está prevista para el mes de diciembre, según información reseñada en exclusiva por el sitio web La Opinión.

“A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, Suelta la Sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades. Le agradecemos a todo el talento y el equipo de producción por su dedicación y compromiso en hacer a Suelta la Sopa un programa representativo de las tardes en Telemundo“, confirmó Telemundo en una declaración exclusiva emitida al sitio web La Opinión.

A lo largo de ocho años al aire, “Suelta La Sopa” se convirtió en un programa de televisión de referencia en la industria del entretenimiento de habla hispana.

Conducido por Jorge Bernal y con la participación de panelistas como Juan Manuel Cortés, Aylín Mújica y Luis Alfonso Borrego, el show de Telemundo llegó a transmitir las exclusivas más importantes del momento de celebridades como Maluma, Luis Miguel y Enrique Iglesias.

¿Por qué “Suelta La Sopa” sale de Telemundo?

El diario La Opinión informó que “Suelta La Sopa” llegará al fin de su ciclo en Telemundo en el mes de diciembre tras darse a conocer la decisión de la cadena televisiva de no renovar el contrato que actualmente tienen con High Hill Entertainment, compañía productora del show televisivo.

El citado medio de comunicación agregó que varias personas involucradas con la realización de “Suelta La Sopa” fueron citados a una reunión a inicios de esta semana en las instalaciones de Telemundo Center para darles a conocer que la producción televisiva oficialmente saldrá del aire a finales del 2021.

¿El show de chismes podría estar al aire en otra cadena televisiva?

La periodista de espectáculos Mandy Fridmann dio a conocer que los ejecutivos de la productora High Hill Entertainment actualmente se encontrarían en una fase de negociación para llevar a “Suelta La Sopa” a otra cadena televisiva en los Estados Unidos.

Sin embargo, se desconocen los nombres de los medios de comunicación interesados en el show de entretenimiento.

En caso de no concretarse una negociación con una cadena televisiva, “Suelta La Sopa” estaría migrando a plataformas digitales en un formato similar al que actualmente manejan producciones como “Chismes No Like” o los “Lengüilargos Live”.

Los talentos del show “Suelta La Sopa” no han emitido declaraciones al respecto

Personalidades de “Suelta La Sopa” como Jorge Bernal, Juan Manuel Cortés y Luis Alfonso Borrego se han negado a pronunciarse a través de las redes sociales sobre la noticia de la cancelación del show.

En la plataforma de Instagram no se hicieron esperar las reacciones de los televidentes ante la salida del show de entretenimiento de la programación de Telemundo: “Todos esos programas de chismes, cotilleos, dimes y diretes son un albañal. Programas embrutecedores”, “Es que es muy difícil competir con ‘El Gordo y la Flaca’. A muchos quizás no le gusta, pero la mayoría gana”, “Gracias a Dios”, “Ya era hora”, “Todos esos programas de chismes de todas las cadenas deben desaparecer. No aportan nada”.