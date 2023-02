Stephen ‘tWitch’ Boss fue recordado en la nueva campaña de Gap [VER]

Stephen “tWitch” Boss murió por suicidio el 13 de diciembre de 2022, según TMZ. Boss fue encontrado dentro de la habitación de un motel cerca de su casa en Encino, California, con una herida de bala autoinfligida. Le sobreviven su esposa, la ex profesional de “Dancing With the Stars” Allison Holker, y tres niños pequeños.

Más de un mes después de su muerte, la marca de ropa Gap publicó fotos de una campaña que Boss había realizado con la empresa. Al ver las fotos, su madre, Connie Boss Alexander, admitió que su primer instinto fue tomar el teléfono y llamar a su hijo.

“¡Casi te llamo para decirte hijo mírate en este anuncio! Entonces lo recordé”, escribió Alexander en sus Historias de Instagram el 31 de enero de 2023, según Page Six. Incluyó un emoji de corazón roto en su publicación. “Mi corazón”, agregó.

Esto es lo que necesita saber:

La esposa de Stephen ‘tWitch’ Boss emitió una declaración sobre la campaña

Gap eligió honrar a Boss con su decisión de seguir adelante con la campaña. En un comunicado de prensa, la compañía explicó la colaboración con Ouigi Theodore, fundador y director creativo de The Brooklyn Circus. Theodore contó con el apoyo total de Boss, quien estaba feliz de ser parte de la campaña.

“Cuando Stephen y yo vimos por primera vez sus imágenes de la campaña, se nos llenaron los ojos de lágrimas. Estaba tan conmovido por cómo capturaron su verdadera esencia, y estaba emocionado de que el mundo los viera”, dijo Holker en un comunicado. “Rendimos homenaje a la vida de Stephen al compartir estas imágenes en homenaje a la alegría y la luz que trajo a todos los que lo rodeaban”.

Gap también anunció la decisión de donar a Vibrant Emotional Health, la compañía que Vibrant administra el 988 Lifeline.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede comunicarse con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio sin cargo llamando al 988. La ayuda está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana con asistencia en inglés y español. También puede hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando un mensaje de texto con HOME al 741741 para comunicarse con la línea de texto de crisis.

Connie Boss Alexander ha rendido homenaje a su hijo en las redes sociales

La madre de Boss se ha pronunciado sobre la muerte de su hijo en más de una ocasión.

“Familia y amigos, gracias por todo el amor, las oraciones y el aliento. Tenga en cuenta que veo todos los mensajes, textos, publicaciones y llamadas telefónicas. No puedo usar palabras en este momento. Por favor, sepa que me pondré en contacto cuando pueda. Continúen manteniéndonos en oración”, escribió Alexander en sus Historias de Instagram tres días después de que se informara la muerte de su hijo.

El 7 de enero de 2023, escribió un largo homenaje a Boss en su cuenta de Instagram.

“No hay palabras adecuadas. No hay palabras lo suficientemente expansivas para describir la altura de mi amor ni la profundidad de la pérdida de mi primogénito. Estoy muy agradecida de que Dios me haya concedido la bendición y el privilegio de ser su madre y traerlo a este mundo y compartir el viaje que fue su vida en este reino terrenal”, escribió, en parte, y agregó: “Hay tantas fotos destellando en mi mente, tantos recuerdos. Sonrío, río y lloro con cada recuerdo de un momento en el tiempo”.

El 3 de febrero del 2023 compartió una foto de sí misma en sus Historias de Instagram con uno de los sombreros de su hijo. “Te extraño hijo”, escribió.

