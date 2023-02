Despiden a conductora de FedEx tras insultar a una influencer hispana [VIDEO]

La conductora de FedEx en Wichita, Kansas, es el tema de un video viral de TikTok que la capturó diciéndole a un cliente de habla hispana que “regrese a su país. Ni siquiera puedo entender lo que estás diciendo”.

Karla De La Torre publicó el video en TikTok. Tiene diez millones de seguidores en TikTok, donde publica como @karladelatorre97. Como resultado, su video de TikTok sobre los comentarios de la conductora de FedEx se volvió viral y ha tenido más de 28 millones de visitas en solo cuatro días desde que se publicó el 31 de enero de 2023.

The Independent informó que la conductora de FedEx fue despedida. Heavy se ha comunicado con el departamento de relaciones públicas de FedEx para obtener comentarios y confirmación.

En una declaración a KAKE.com, FedEx condenó los comentarios. “Este comportamiento es inaceptable y contrario al profesionalismo demostrado por los proveedores de servicios en la entrega segura y confiable de millones de paquetes todos los días”, dijo FedEx en el comunicado.

“FedEx Ground espera los más altos niveles de conducta de los proveedores de servicios, y podemos confirmar que esta persona ya no brinda el servicio”.

Esto es lo que necesita saber:

El video de TikTok captura a la conductora de FedEx haciendo un comentario racista contra la influencer

El video de TikTok publicado por De La Torre muestra a la conductora de FedEx arrastrando una caja al patio. “Ahí tienes. Consigan sus cajas ya que todos quieren pararse allí y mirarme ¿Qué tal eso? Ven a ayudar”, dice ella.

Cuando la clienta habla en español, la conductora de FedEx responde en el TikTok: “¡Esto es América! Esto es América” y luego hace una referencia a México.

Ella también dice en el video: “Puedes besar mi trasero blanco”.

Ella le dice a la cliente, “regresa a tu país. Ni siquiera puedo entender lo que estás diciendo”.

La trabajadora de FedEx se disculpó en su propio video de TikTok

La usuaria de TikTok llamada @Annessa222 dijo más tarde que ella era la conductora de FedEx en un video propio de TikTok, en el que se disculpó. Su video ha tenido 1.3 millones de visitas propias.

“Soy la mujer del video y solo quiero hablar de mi versión de la historia”, dice en el TikTok.

“Me detengo en la casa de esta mujer y hay varios autos en el camino de entrada. Tuve que ir a la parte trasera de mi camión. Tuve que estacionar al costado de la calle y me di cuenta de que su puerta estaba abierta”, explicó.

“Para cuando saco todo, tengo mi carrito. Miré hacia afuera y todos estaban en la puerta, así que pedí ayuda y todos me miraron. Así que puse todo en la plataforma rodante y tuve que subirla a la acera”, dijo.

En ese momento dice que “se cayó con toda la muñequita, todo el paquete y todo. Estoy frustrada. Hace frío afuera, y solo estoy tratando de ordenar mis pensamientos. Me levanto y saco todo de mí”.

Caminó hacia su camioneta. “Ella sale y dice que espera que su paquete no esté roto. Claramente tengo dolor, y se intercambian algunas palabras. Me llama pésimo trabajadora. Yo la llamo perra. Me llama gueto, me llama perra y para entonces saca su teléfono”, dice la trabajadora.

Ella dice que “terminó diciéndole: ‘Sabes qué, voy a dejar estos paquetes en el suelo. Ella me está antagonizando al grabarme. Y terminé diciendo un comentario racista. Y lo siento profundamente. No debí decir eso.”

La usuaria de TikTok continuó: “No fue propio de una dama de mi parte. Fue inmaduro, y no debería haberlo dicho, punto. Quería disculparme profundamente con Karla y su familia porque no debí haber actuado así. También quiero disculparme con la compañía FedEx porque los represento a ustedes, y no fue profesional, y lo sé muy bien y lo siento”.

