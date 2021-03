¿Actriz Persis Khambatta de Star Trek fue asesinada?: su exnovio insiste

Edward Lozzi, exnovio de la modelo y actriz de Star Trek Persis Khambatta, le dijo a Oakland News Now Daily el 14 de marzo que la actriz no murió por causas naturales. El hombre insistió en que ella fue víctima de un “juego sucio”. Lozzi continuó diciendo que fue “asesinada” por su apoyo a Indira Gandhi.

Lozzi dijo al reportero Zennie Abraham de Oakland News Now Daily que Khambatta era “una ávida partidaria” de Gandhi, la primera y única primera ministra de India. Gandhi fue asesinada en 1984 por dos de sus guardaespaldas que formaban parte de un grupo de militantes sijs que se oponían al Primer Ministro, según The New York Times.

Lozzi dijo que Khambatta había sido elegida como Gandhi en una película biográfica y se acercó al primer ministro mientras investigaba el papel. Se volvieron tan cercanos que Khambatta seguiría la campaña con Gandhi, a menudo volando a la India solo para eventos de campaña.

Dado que Khambatta era una celebridad tan grande en la India, su apoyo a Gandhi ganó mucha atención, incluida una atención negativa violenta. Lozzi dijo que en múltiples ocasiones a Khambatta le arrojaron piedras a través de las ventanas de los lugares donde se alojaba, y los disidentes de Gandhi la acosaban con frecuencia cuando aparecía en público.

Cuando Khambatta murió en 1998, se informó que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco. Sin embargo, Lozzi se negó a aceptar esa historia. Contrató a un investigador privado y lo envió a Mumbai para investigar la muerte de Khambatta. Alegó que su investigador no pudo encontrar un certificado de defunción de Khambatta y descubrió que nunca se había realizado una autopsia. Afirmó que cuando su investigador pidió pruebas de la causa de la muerte, se encontraron con hostilidad.

“No tengo ninguna duda de que fue asesinada”, dijo Lozzi. “Le dijeron que la iban a matar, y lo hicieron”.

El comentario parecía hacer referencia a las amenazas que dijo que Khambatta había recibido por apoyar a Gandhi.

Esta no es la primera vez que Lozzi afirma que la muerte de Khambatta fue el resultado de un juego sucio. De hecho, ha estado diciendo eso desde que ella murió en 1998. En una declaración publicada en su propio sitio web, poco después de su muerte, Lozzi escribió que las circunstancias que rodearon la muerte de Khambatta eran muy sospechosas.

Incluso sugirió que “sería muy fácil inyectar aire en su corazón o apagar un botón en una habitación de hospital”.

Lozzi nunca ha dejado de creer que la muerte de Khambatta no fue simplemente un ataque al corazón, y estas últimas declaraciones lo dejan muy claro.

El orgullo de la India

Un apodo común para Khambatta, El Orgullo de la India, le fue otorgado por Gandhi. En una entrevista con el medio indio Rediff en 1997, Khambatta contó la historia de su primer encuentro con Gandhi y cómo inspiró el título de su libro, The Pride of India.

“Cuando me presentaron a la Sra. Gandhi, ella hizo un gesto con la mano y dijo: ‘Todo el mundo sabe quién es Persis, no necesita presentación. Ella es el orgullo de la India’”.

Khambatta continuó diciendo que pensaba que la frase sería un buen título de libro si alguna vez escribiera uno. Entonces, cuando armó su tributo a todas las bellezas indias que habían sido nombradas Miss India, tituló el libro con el apodo que Gandhi le había dado.

No hay mucha información disponible sobre el apoyo político de Khambatta a Gandhi en Internet, lo cual tiene sentido ya que se conocieron a principios de los 80. Entonces, las afirmaciones de Lozzi sobre el apoyo político de Khambatta a Gandhi y su cercanía son difíciles de corroborar. Sin embargo, también son difíciles de refutar.

