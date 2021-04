¿Está Starbucks abierto este Domingo de Pascua 2021?

Hoy es Pascua de 2021, y ya sea que esté celebrando en casa o pasando las vacaciones con amigos y familiares, es posible que deba comenzar el día con un rico Starbucks. O puede que necesite un refrescante café Starbucks en algún momento del día para seguir adelante. ¿Starbucks abre hoy para el Domingo de Pascua de 2021? ¿Puedes recoger Starbucks en el drive-through o recibir tu café? La respuesta es sí, muchas tiendas Starbucks están abiertas hoy durante las vacaciones de Pascua.

El horario de la tienda de Starbucks varía en Semana Santa

Un representante de Starbucks le dijo anteriormente a Heavy que el horario de las tiendas no se establece en toda la cadena y que, aunque la mayoría de las tiendas abren en Semana Santa, las horas pueden variar. Esto significa que será mejor si revisa el horario de su tienda local antes de dirigirse a ella. Puede encontrar el horario de atención en un Starbucks cercano a usted en la aplicación Starbucks o utilizando el localizador de tiendas Starbucks.

Los horarios pueden variar de una tienda a otra. En Austin, por ejemplo, algunas tiendas abren de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. hoy y todos los días, mientras que otros están abiertos de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Otros abren a las 5:30 a.m. y cierran a las 8:00 p.m. Y algunos incluso no abren hasta las 8:00 a.m. y cierran a las 9:00 p.m. En California, una tienda figura como abierta de 4:30 a.m. a 2:00 p.m., otra de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y otras también están abiertas en diferentes horarios. Por eso mejor verificar primero, especialmente durante las vacaciones.

Si la tienda cercana está abierta, algunas ubicaciones permiten que los clientes usen la aplicación Starbucks para ubicar una tienda, hacer un pedido y pagar por adelantado. Luego, puede recoger en la puerta, en el servicio de autoservicio o en el mostrador, según las opciones de la tienda. A continuación, se incluyen instrucciones paso a paso para realizar pedidos digitales.

Las opciones de entrega de Starbucks están disponibles

Las tiendas Starbucks también ofrecen opciones de entrega. UberEats ofrece $5 de descuento en sus dos primeros pedidos en algunas ubicaciones con el código SBXNEW. DoorDash también tiene entregas de Starbucks en muchos lugares. Postmates, en las ubicaciones participantes, ofrece SAVE100 por $100 en créditos de tarifa de envío para nuevos clientes. Grubhub también entrega de Starbucks en ubicaciones selectas. (Todas las promociones están sujetas a cambios en cualquier momento).

Los especiales de Starbucks

Starbucks ofrece una serie de bebidas especiales por tiempo limitado para la ocasión, junto con sus favoritos de menú. Las ofertas actuales para la primavera incluyen la bebida de piña Matcha (leche de coco con té matcha y un “toque afrutado”), la bebida de maracuyá de guayaba (sabores tropicales con leche de coco), el espresso batido de avena con azúcar morena (espresso rubio con canela y azúcar morena y cubierto con avena), el Espresso batido de chocolate con leche de almendras (Espresso rubio, cacao, malta y leche de almendras), el Nitro Cold Brew con Sweet Cream (un clásico), el Nitro Cold Brew (otro clásico), Kale y Portabella Mushroom Sous Vide Egg Bites (hecho con huevos sin jaula y menos de 250 calorías), y una caja de proteína de garbanzos y aguacate (15 g de proteína y sin carne ni lácteos).

Recuerde que las ofertas especiales varían según la ubicación y pueden finalizar en cualquier momento. También puede participar en el programa de recompensas de Starbucks para ganar alimentos y bebidas gratis.

