¿Está Target abierto este Domingo de Pascua 2021?

¡Feliz Pascua 2021! Si necesita obtener algunos dulces de Pascua de último minuto, es probable que se esté preguntando qué tiendas de comida están abiertas cerca de usted. ¿Target está abierto o cerrado hoy? Desafortunadamente, tenemos malas noticias si desea comprar en Target hoy.

Target no está abierto en el Día de Pascua

Target no está abierto en Semana Santa. Esto no es inusual para la cadena. De hecho, normalmente no está abierto durante las vacaciones de Semana Santa.

Un representante de Target le dijo a Heavy: “Las tiendas Target estarán cerradas en Semana Santa”.

Muchas otras tiendas y cadenas de supermercados, incluido Walmart, están abiertas. Entonces, si necesita algo hoy, pruebe con un Walmart cercano o con una cadena de supermercados diferente que pueda estar abierta hoy. Si está buscando que le entreguen sus pedidos, consulte Shipt o Instacart. Las aplicaciones le dirán si su tienda preferida ofrece entregas de comida hoy.

Sin embargo, si no necesita sus alimentos hoy, Target volverá a abrir mañana lunes en su horario comercial habitual.

Target ofrece vacunas COVID-19 en algunas limitadas ubicaciones

Target ha estado trabajando con CVS para ofrecer vacunas COVID-19 con cita previa en algunas de sus farmacias CVS en las tiendas. Pero debe programar estas citas a través del sitio web de CVS.

La página COVID-19 de Target dice: “A través de nuestra asociación de larga data con CVS, más de 1,700 tiendas Target actualmente tienen una farmacia CVS adentro y administran vacunas contra la gripe cada año. A medida que los estados continúan determinando el momento final y la priorización para los trabajadores esenciales y de primera línea y el HHS determina dónde asignar las vacunas para el público, CVS evaluará estos lugares para ofrecer la vacuna a los miembros de nuestro equipo e invitados en el futuro. Como muchas empresas, estamos elaborando planes para implementar esto de manera segura, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios y escuchando la orientación de los funcionarios de salud pública para que estemos listos para apoyar los esfuerzos de distribución de vacunas “.

El sitio también señala: “Target está trabajando en estrecha colaboración con CVS para proporcionar vestidores dentro de nuestras tiendas para que CVS administre vacunas contra el coronavirus, siguiendo las pautas estatales y federales. Diríjase a CVS.com para determinar su elegibilidad y ver si hay una ubicación cerca de usted que ofrezca actualmente la vacuna. También estamos trabajando con los departamentos de salud estatales para apoyar las iniciativas de vacunación impulsadas por la comunidad a medida que surgen. Actualmente, apoyamos los sitios de vacunación de la comunidad fuera o adyacentes a las siguientes ubicaciones de Target, y los huéspedes deben comunicarse con estos grupos para obtener información sobre el registro y las citas de vacunación: Nuestra tienda de Somerville, MA, operada por Cambridge Health Alliance y el Departamento de Salud de Massachusetts “.

Para encontrar la farmacia CVS más cercana en un Target cercano a usted, puede consultar el localizador aquí. Sin embargo, no todos estos lugares distribuirán vacunas COVID-19. Visite el sitio web de CVS aquí y desplácese hacia abajo hasta el mapa que muestra la disponibilidad de vacunas para ver si las tiendas CVS de su región ofrecen vacunas con cita previa. Si su estado está en esa lista, haga clic en su estado. Luego verá detalles sobre quién es elegible para las vacunas CVS, qué ciudades las ofrecen y si la ciudad está completamente llena o no.

