Sofía Castro da positivo a COVID-19: ¿Cómo se encuentra? [VIDEO]

Sofía Castro se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que se han contagiado con Coronavirus. La actriz dio a conocer a través de su cuenta en Instagram que se encontraba alejada de las redes sociales por su reciente diagnóstico.

“He estado desaparecida en redes sociales porque hace poquito más de una semana salí positiva a COVID. No lo había querido platicar y no lo había querido anunciar hasta no sentirme un poco mejor”, puntualizó Castro mediante una serie de historias en la red social de Instagram.

La intérprete continuó hablando sobre los síntomas que ha presentado desde que fue diagnosticada con COVID-19: “Me dieron bastantes síntomas, si estuve un poco malita… Me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas nauseas y no he podido comer mucho… La sensación de no poder respirar, la verdad que sí tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto… Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir a ningún hospital, me quedé en casa.”

La hija de ‘Gaviota’ confesó que contó con la ayuda de un gran especialista desde que se contagió con Coronavirus: “Gracias a Dios estoy de la mano con un gran doctor que se llama Francisco Moreno, me dijo que son 15 días de cuarentena después de mi primer síntoma. Mi primer síntoma lo tuve el jueves en la noche de la semana pasada entonces mañana cumplo exactamente una semana, si quise dejar pasar todo este tiempo para ya estar bien, sentirme un poquito mejor y tener la fuerza de platicarles.”

Al momento de hablar sobre los contagios de COVID-19, Castro enfatizó que toda persona está expuesta a contraer el virus: “La verdad es que todos estamos expuestos por más que nos cuidemos y por más que seamos responsables. Yo a veces hasta exageraba con el tapaboca y caminaba con el spray del desinfectante, trataba de tener todas las preocupaciones y al final salí positiva.

La estrella que interpretó al personaje de Fernanda en la telenovela “Vino el amor” detalló que ya está mucho más tranquila con su diagnóstico positivo a Coronavirus y que ya se siente mucho mejor. Asimismo, la actriz detalló que está cumpliendo con una rigurosa cuarentena en su residencia.

Castro confesó que “día a día” ha sentido que ha tenido una mejoría y que espera sentirse mucho mejor durante la próxima semana. Además, la mexicana de 24 años de edad alentó a sus seguidores a tener mucha más empatía y amor con las personas que han dado positivo a COVID-19.

Sofía Castro se ausentó en las celebraciones del cumpleaños de su hermana Fernanda Castro

Debido a su rigurosa cuarentena por el COVID-19, Sofía Castro no estuvo presente en las celebraciones del cumpleaños de su hermana Fernanda Castro en la ciudad de Miami, Florida. Sin embargo, Angélica Rivera y José Alberto Castro estuvieron agasajando a su hija Fernanda que finalmente cumplió la mayoría de edad en los Estados Unidos.

Rivera y Castro son padres de tres hijas en común: Regina Castro, Fernanda Castro y Sofía Castro. Pese a su separación, la pareja sostiene una muy buena relación de amistad por el bienestar de sus hijas, lo más valioso que pueden tener en la vida.

Sofía Castro se ha forjado una carrera por mérito propio

Aunque es hija de una de las actrices más representativas de México y de uno de los productores más importantes en los melodramas en español, Sofía Castro ha logrado forjarse su propio camino en la industria de la actuación.

La joven actriz ha participado en grandes telenovelas como “El hotel de los secretos”, “Por siempre mi amor”, “Cachito del cielo” y “Teresa”.

Además, Castro se consagró como una estrella con reconocimiento a nivel mundial por su personaje de Kenia en la afamada serie “El Dragón” de la plataforma de streaming Netflix.

