Sobrino de Ricky Martin retira acusaciones de acoso

El sobrino de Martin, quien acusó al cantante de abuso sexual, solicitó que el caso fuera desestimado en un tribunal de Puerto Rico este jueves 21 de julio. “Tal como lo habíamos anticipado, la corte no prorrogó la orden de protección temporal. La persona que acusa confirmó al tribunal que su decisión de desestimar el asunto fue solo suya, sin ninguna influencia o presión externa, y el acusador confirmó que estaba satisfecho con su representación legal en el asunto. La solicitud provino del acusador pidiendo que se desestimara el caso”, explicaron los abogados del cantante a través de un comunicado, informó CNN.

Un Ricky Martin muy delgado, apesadumbrado y con los ojos a menudo con ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse, rompió el silencio sobre las acusaciones de violencia doméstica en su contra, emitidas por un sobrino en Puerto Rico, que fueron archivadas este 21 de julio.

El video, grabado en su casa en Los Ángeles, mostró a un Ricky Martin vestido de un traje azul, camisa blanca y corbata también azul, del mismo tono que el traje. El artista se veía sumido en una gran tristeza, con un lenguaje corporal que emitía dolor y vergüenza. “Nunca había pasado por tanto dolor” en sus casi cuatro décadas de vida pública.

“Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que viví estas últimas dos semanas. Lamentablemente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es que encuentre la luz.

La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes, porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio, hasta yo poder desahogarme frente a un juez y así fue. Hoy me toca sanar, porque estoy muy muy dolido. Voy a encontrar calma. Voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice.

Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos.

Insisto hay un Dios que premia aquel que se enfoca y vive en la verdad.

Mucho amor”