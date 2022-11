Shazam! Fury of the Gods estrena en 2023- FECHA CONFIRMADA

Shazam! Fury of the Gods es una de las películas más esperadas desde que estrenó la primera cinta en 2019. La segunda fue confirmada pero su fecha de estreno fue afectada tras la pandemia del Covid. Primero la cinta se iba a estrenar el 2 de junio de 2023, luego la adelantaron para el 21 de diciembre de 2022. Pero al fin tenemos una fecha difícil de cambiar. Shazam! estrena el próximo 17 de marzo de 2023.

El actor Zachary Levi regresa para darle vida a uno de los super héroes más divertidos del mundo de DC. En esta nueva volveremos a ver en acción a ese niño adoptivo llamado Billy Baston, quien regresa junto a su familia para darle guerra a los nuevos malvados de esta nueva cinta.

Cabe mencionar que la cinta fue filmada en el verano de 2021, y la fecha de estrenó fue planeada alrededor de no competir con el estreno de Avatar: El sentido del agua, la cual estrena el 16 de diciembre de 2022.Para que la cinta protagonizada por Zachary tenga un buen margen para vender entradas de cine.

Lo que tienes que saber:

“Shazam! Fury of the Gods” cuenta la historia del adolescente Billy Batson quien, al recitar la palabra mágica “¡SHAZAM!”, se transforma en su alter ego adulto de superhéroe, Shazam. Arriba puedes ver el trailer de la nueva cinta.

“¡Shazam! Fury of the Gods” está protagonizada por los miembros del reparto Zachary Levi (“Thor: The Dark World”) como Shazam; Asher Angel (“Andi Mack”) como Billy Batson; Jack Dylan Grazer (“Es el capítulo dos”) como Freddy Freeman; Adam Brody (“Mujer joven prometedora”) como el superhéroe Freddy; Ross Butler (“Raya and the Last Dragon”) como el superhéroe Eugene; Meagan Good (“Day Shift”) como la súper heroína Darla; DJ. Cotrona (“G.I. Joe: Retaliation”) como el superhéroe Pedro; Grace Caroline Currey (“Annabelle: Creation”) como Mary Bromfield / Superhéroe Mary; Faithe Herman (“Somos nosotros”) como Darla Dudley; Ian Chen (“El viaje de un perro”) como Eugene Choi; Jovan Armand (“Second Chances”) como Pedro Peña; Marta Milans (“Líneas blancas”) como Rosa Vásquez; Cooper Andrews (“The Walking Dead”) como Víctor Vásquez; con Djimon Hounsou (“A Quiet Place Part II”) como Mago.

Dentro del elenco están Rachel Zegler (“West Side Story”), Lucy Liu (franquicia “Kung Fu Panda”) y Helen Mirren (“F9: The Fast Saga”).

La película está dirigida por David F. Sandberg (“Shazam!”, “Annabelle: Creation”) y producida por Peter Safran (“Aquaman”, “The Suicide Squad”). Está escrita por Henry Gayden (“¡Shazam!”, “Hay alguien dentro de tu casa”) y Chris Morgan (“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “The Fate of the Furious”), basada en personajes de DC; ¡Shazam! fue creado por Bill Parker y C.C. Arroyo. Los productores ejecutivos son Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi y Geoff Johns.

Junto al director Sandberg detrás de cámaras están el director de fotografía Gyula Pados (la franquicia de “Jumanji”), el diseñador de producción Paul Kirby (“The Old Guard”, “Jason Bourne”) y el editor Michel Aller (“¡Shazam!”).