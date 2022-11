Actriz Barbie Casillas Protagoniza ‘Mujeres Asesinas’ por VIX+ [ENTREVISTA]

La segunda temporada de ‘Mujeres Asesinas’ ha demostrado traer historias conmovedoras y reales. Y el segundo capítulo, ‘La niña ladrona’ toca un tema fuerte cuál muchos hispanos están o han pasado, y es el tráfico de menores. Barbie Casillas, la joven actriz de 17 años, le da vida a Lupe en la serie.

La actriz Barbie Casillas ha trabajado y protagonizado en series como ‘La Rosa de Guadalupe’, ‘Esta historia me suena’ y en telenovelas como ‘Soltero con hijas’ ‘Sueño de amor’ entre otras. Y en una entrevista con AhoraMismo, Barbie Casillas habló en exclusiva con Melissa Alemán sobre la historia de Lupe, una niña inmigrante que tuvo que hacer lo imposible para poder sobrevivir, un papel que la joven actriz dice sentirse orgullosa de ser parte de él.

“Para mí es un honor ser parte de este maravilloso proyecto, ser la protagonista de este capítulo. Tener las riendas de interpretar este personaje, para mí es un placer y espero que les guste mucho” cuenta la joven actriz.

En el segundo capítulo de ‘Mujeres Asesina’ se tocará un tema muy sensible

“En este capítulo se van a tocar temas sensibles, el principal es el tráfico de niños. También se toca abusos, violencia, pero creo que lo que queremos lograr es concientizar a la gente sobre la problemática que hay sobre el tráfico de niños. Queremos como concientizar que esto no solo pasa nada más en México, pasa en todo el mundo. Entonces tenemos que estar más al pendiente de cuidar más a los niños, al no estar tan distraídos. Todos eso es más que nada como para hacernos ver que esto está pasando. Tristemente, esto es algo que está pasando y que debemos de tratar de prevenirlo,” comentó Casillas

Barbie cuenta que el asumir el papel de Lupe fue un reto actoral

“Cuando leí el personaje de Lupe me hizo ver el panorama diferente, como ‘wow esto no es nada más que un guion’ es una historia real, son historias que pasan, entonces me hizo ver todo de otro punto de vista” añade Barbie.

Identificarme con el personaje fue un reto

“Lo más difícil que yo y Lupe hemos vivido por situaciones diferentes, entonces el lograr identificarme con el personaje fue lo que hizo fuera un reto. Ya que tuve que leer y analizar sobre el tema, analizar psicológicamente, emocionalmente, para poder entender por qué una mujer toma esa salida” confiesa la actriz.

Nuevos proyectos

Barbie cuenta que está trabajando en nuevos proyectos este año, incluyendo música nueva.

“Estreno película el próximo año, ‘Destinos Cruzados’ con Paco Álvarez y voy a empezar un proyecto nuevo con la música.” Aunque no quiso revelar muchos detalles, Barbie cuenta que es algo que ella estudia música desde pequeña y preparándose y por fin está tomando esos pasos.

No se pierdan el estreno de ‘La niña ladrona’ el 11 de noviembre del 2022 solo por Vix+

Entrevista Completa