¿Shakira tiene un romance secreto con otra estrella? Todo sobre el último rumor

Hace un mes el mundo del entretenimiento quedó sacudido ante la separación de una de las parejas más estables del espectáculo en español. Se trata de la súper estrella de la música, nativa de Barranquilla, Colombia, Shakira, y el campeón del fútbol, Gerard Piqué, quienes luego de 12 años juntos como pareja y dos hijos en conjunto, anunciaron una separación que tenía meses anunciándose, y venía acompañada de toda clase de rumores que llegaron a incluir infidelidad de parte y parte.

La maquinaria de rumores en acción

Es mucho lo que se ha dicho sobre la separación de la barranquillera y el catalán. Que él fue visto con otra chica rubia de fiesta por Barcelona, que ella lo habría botado de su casa y estaría preparándose para una nueva vida en Miami, lo cierto es que son muchos los bienes en conjunto, incluyendo a sus hijos, que estos dos astros en sus respectivas disciplinas deben sortear y al momento no hay confirmación de algún arreglo de la pareja que les funcione de ahora en adelante. Lo que sí hay son rumores… ¡y muchos!

Lo último que se está hablando en la prensa rosa española, es que si bien se ha dicho que el infiel es el apuesto futbolista, quien tendría una relación de años con otro hombre sería Shakira, y este amante en cuestión, supuestamente se trata de su colega musical y compañero de dúos, Alejandro Sanz.

Esto de acuerdo al periodista español Javier de Hoyos, que habría explotado una bomba que está recorriendo el mundo cuando afirmó categóricamente en el programa de televisión Socios del Espectáculo, que Shakira tendría “por lo menos desde hace 15 años” una relación sentimental secreta con Sanz, de acuerdo al sitio web de la revista QUIÉN.

“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse a la ciudad del sol… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, reveló el periodista. Recordemos que Shakira y Sanz colaboraron juntos en el éxito musical La Tortura, del año 2005, y dos años más tarde repitieron la hazaña con el tema Te Lo Agradezco, Pero No.

Importante destacar en esta nota, que las afirmaciones del periodista no están sustentadas por ninguna prueba sólida, y que Alejandro Sanz mantiene una sólida relación con la cantante Rachel Valdés desde el año 2019, incluso compartiendo imágenes de ambos y ventilando su amor públicamente a través de sus redes sociales.

Shakira y Piqué: Batalla legal por sus hijos

Al momento nada sobre un supuesto romance entre Shakira y Alejandro Sanz está confirmado, lo que si es cierto es que tanto Shakira, como Gerard Piqué, se están blindando con sus respectivos equipos de abogados para iniciar una batalla por la custodia de sus hijos, los pequeños Sasha y Milan, quienes hasta el momento residen en Barcelona, España, pero todo eso podría cambiar de Shakira decidir regresar a América, en donde tiene tantos compromisos de trabajo, incluyendo su exitosa carrera musical que habría quedado un poco rezagada en los últimos años.