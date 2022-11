Shakira y Piqué llegan a un acuerdo final sobre su separación ¿En qué quedó la custodia de los niños?

Shakira y Piqué llegan a un acuerdo final sobre su separación. La polémica y mediática ex pareja logró poner punto final al punto más álgido de su difícil ruptura: La custodia de sus hijos Milan y Sasha Piqué Mebarak.

La cantante colombiana y su ex pareja, el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué y los abogados de ambos habrían pasado más de 13 horas de negociaciones en su casa en España, que ambos compartieron durante la mayoría de los 12 años que pasaron juntos, y consiguieron encontrar una solución que funcionara para ambos.

¿Qué decidieron Shakira y Piqué?

Según trascendió en la prensa española, Shakira y Piqué acordaron en que la artista podrá trasladarse con sus hijos a vivir a Miami, pero que mantendrán la custodia conjunta y el ex jugador del Barcelona tendrá libre entrada para irlos a visitar cuando quiera.

A diferencia de lo que se había afirmado anteriormente, los gastos de todo, incluyendo los viajes para mantener a los niños cercanos a su padre, serán compartidos por ambos.

¿Por qué se muda Shakira con sus niños a Miami?

Esa información la dieron fuentes cercanas a Shakira, pues la pareja se limitó a difundir un escueto comunicado a la prensa, en el que indicaron que el acuerdo será presentado en tribunales como “un trámite meramente formal”.

Según la ex pareja explica en su texto, la idea es que Milan de 11 y Sasha de 9 años “puedan continuar sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”. Sin duda, su vida en la llamada Ciudad del Sol será mucho más llevadera que en Barcelona, donde los paparazzi los tienen acosados desde que nacieron, pero que desde que se conoció la separación de Shakira y Piqué viven en condiciones hasta peligrosas.

En Miami, como bien se sabe, hay una gran cantidad de familias famosas y hay escuelas que tienen las condiciones necesarias para garantizarles su intimidad y seguridad. Es lo mínimo que se merecen unos niños pequeños, que no escogieron las carreras de sus padres y la atención que reciben.

¿Qué pasará con la carrera de Shakira?

La artista colombiana se está preparando para sacar un nuevo disco, que espera sacar a principios de 2023. Las dos primeras canciones “Te Felicito”, con Rauw Alejandro, y “Monotonía” con Ozuna han sido grandes éxitos en las plataformas de streaming y en YouTube. De hecho, los dos videos están bien encaminados para ser los más vistos de este 2020.

Shakira, Ozuna – Monotonía (Official Video)

Según revelaron fuentes de Sony Music a AhoraMismo.com , en la producción vienen más colaboraciones y más éxitos, pues si de algo no hay duda es que Shakira sabe cómo crear éxitos y sus fans están ávidos de más canciones que revelen cómo está y qué fue de verdad lo que pasó entre ella y Piqué.

¿Cuándo se muda Shakira con los niños a Estados Unidos?

Las fuentes de la prensa española afirmaron que la mudanza será en enero de 2023, para que los niños comiencen las clases en su nueva escuela a principios de año, que marca además el inicio del segundo semestre, pues en Florida el colegio empieza en agosto.

Sin duda desde ahora les estarán reforzando el inglés y otros conocimientos necesarios para que la adaptación les sea lo más fácil posible.