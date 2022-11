Shakira cantará en la apertura del Mundial Catar 2022

¡Shakira está de moda! La barranquillera y cantante colombiana Shakira, vuelve a ser noticia mundial.

Esta vez la primicia no tiene nada que ver con su vida sentimental, sino con el repunte de su carrera artística. Sobre la cantante, apodada la “Reina de los Mundiales” se filtró en las redes sociales la noticia de que otra vez estará presente para la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022. En el Estadio Al-Bayt, en Al Khor, el próximo domingo 20 de noviembre, la voz y el baile de Shak, harán retumbar el recinto deportivo con toda una fiesta futbolera, informó MARCA.

Shakira formará parte de la ceremonia de apertura de #Qatar2022. Es imposible olvidar que protagonizó una de las mejores canciones de los Mundiales: Waka Waka, en Sudáfrica 🇿🇦 2010. pic.twitter.com/3urhtI3ohE — VarskySports (@VarskySports) November 10, 2022

En la cuenta de los World Music Awards en Twitter se publicó una información que confirmaría la asistencia de la colombiana en la presentación inaugural de la Copa del Mundo. Sin embargo, el trino fue borrado unos minutos después. Allí, además se informó que junto a la barranquillera estaría J Balvin, el grupo coreano BTS, los estadounidenses Black Eyed Peas, la británica Dua Lipa, el nigeriano Patrick Nnaemeka Okorie y la canadiense Nora Fatehi.

“Shakira se prepara para su regreso a la Copa del Mundo el 20 de noviembre en la ceremonia de apertura #FIFAWorldCup 2022 en el Estadio Al-Bayt, Al Khor, Qatar con #BTS, #BlackeyedPeas, #DuaLipa, #JBalvin, Bollywood ¡Estrella #NoraFatehi y sensación del canto nigeriano #PatrickNnaemekaOkorie”, fue el trino eliminado en la cuenta de los World Music Awards, de acuerdo con el Canal RCN.

🔴 ¡Shaki lo volvió a hacer! 😳 La artista estará en la ceremonia inaugural por tercera vez en la historia de los mundiales. https://t.co/gSy7ERYRvw — Al Día (@aldia_web) November 10, 2022

Shakira: la reina de los mundiales

Es de señalar, que esta sería la cuarta vez que la dueña de “las caderas no mienten”, participaría de un evento deportivo organizado por la FIFA. La primera vez que la barranquillera estuvo en un Mundial fue en Alemania en 2006 donde cantó su éxito ‘Hips don’t lie’, junto al rapero Wyclef Jean.

Cuatro años más tarde, de nuevo la Mebarak, fue invitada para ser parte del Mundial Sudáfrica 2010, en donde por cierto se conoció con su ex pareja y padre de sus hijos, el futbolista de la Selección de España, Gerard Piqué, y en donde la colombiana conquisto e hizo vibrar y bailar a millones de personas en el mundo al son del “Waka Waka”.

“El evento del 2010 cambió mi vida para siempre -allí empezó la historia de amor en mi vida- y ahora tengo a mi hijo Milán mirando los partidos a mi lado”, dijo en una entrevista la cantante años después, informó InfoBae.

Finalmente, intervino en la clausura del mundial de Brasil 2014, en donde con un vestido rojo que dejaba ver el embarazo de su segundo hijo, Sasha, Shakira ratifico con su “La la la”, que el show de los mundiales le pertenece.

De esta manera, la barranquillera sigue siendo la cantante que más ha participado en las Copas del Mundo y seguramente su show en Qatar se llevará todas las miradas y recibirá miles de aplausos, según RCN.

Un año de tristezas y de alegrías

¡Otro mundial al ritmo de Shakira! 🤩⚽ 💣Por cuarta ocasión, la colombiana será la encargada de abrir la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022, junto a otros artistas como Black Eyed Peas y Dua Lipa2🇶🇦 🪩🎤🎶#Trece📺 #SiempreConectados pic.twitter.com/Bdij9Ywjtd — Trece (@trecepy) November 11, 2022

Shakira, luego de que el mundo entero la viera agobiada y casi derrotada por los problemas sentimentales con su ex pareja y padre de sus hijos, el jugador del Barça, Gerard Piqué, ahora pareciera que el mundo le sonríe.

Luego de la ruptura con el catalán, miles de seguidores en el mundo le brindaron todo el apoyo a la cantante, la solidaridad y empuje hacia un renacer de la artista que no fue ajeno a sus compañeros de profesión, de acuerdo con Nueva Mujer.

Con sus Canciones “Te felicito” y “Monotonía”, la colombiana la rompió en todas las plataformas de audio video y redes sociales.

Con “Te felicito”, junto al cantante Rauw Alejandro, Shakira dejó claro que Piqué supo guardarse muy bien su nuevo amor, una actuación magistral, como lo dedica en la canción la barranquillera al ahora ex futbolista.

The World Music Awards confirmó que Shakira estará presente en el show de apertura del Mundial de Qatar 2022, el 20 de noviembre, junto a Dua Lipa, BTS, JBalvin y Black Eyed Peas, entre otros 🎤 ▶️ La cantante colombiana estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 pic.twitter.com/MECAS2Dywm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 11, 2022

Con “monotonía”, junto al puertorriqueño Ozuna, la estocada para Pique fue mortal. Las estrofas reveladoras de la vida de la pareja dejan muy mal parado a Gerard, que para colmo de males, tuvo que soportar escuchar “Te Felicito” y “Monotonía”, en los estadios donde tuvo encuentros deportivos, antes de que anunciara su retiro a nivel profesional, según Nueva Mujer.

“En ‘Te felicito’ ya sabemos que el Piqué es un hipócrita, no me quiero imaginar lo que se viene”, “Piqué siempre se ha visto que es aburrido como la Clara Chía”, fueron las opiniones en redes sociales.

No se sabe a ciencia cierta cual será el repertorio de la cantante para esta copa mundo 2022, pues en el transcurso del año no hubo ningún lanzamiento discográfico con la temática del mundial, no obstante lo más seguro es que Shakira, interprete sus dos últimos temas musicales dedicados al padre de sus hijos, informó el portal Nueva Mujer.

