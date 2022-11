Día de los Veteranos 2022: ¿Walmart y Target abren hoy?

El Día de los Veteranos finalmente está aquí, y dado que es un feriado nacional dedicado a honrar a quienes han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es posible que se pregunte si Walmart o Target están abiertos o cerrados el viernes 11 de noviembre de este año. Dado que la mayoría de los servicios gubernamentales no están disponibles en días festivos federales, ¿qué puede esperar hoy?

Si desea ir de compras a Walmart o Target, pues tenemos buenas noticias para usted. La mayoría de minoristas principales estarán abiertas hoy.

Walmart abrirá sus puertas en el Día de los Veteranos 2022

Walmart estará abierto en su horario regular en el Día de los Veteranos 2022. Para la mayoría de las ubicaciones, este horario aún está establecido de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. hora local, y la mayoría de las tiendas 24/7 aún no regresan a su antiguo estado 24/7. Sin embargo, algunas tiendas locales cierran antes de las 11:00 p.m., por lo que definitivamente querrás confirmar las horas antes de ir.

Consulte su Walmart local para averiguar exactamente cuándo estará abierto en el Día de los Veteranos y para asegurarse de que las horas no sean diferentes en la tienda cerca a usted.

Puede ver los anuncios semanales de Walmart aquí. La tienda ofrece muchos ahorros de temporada, junto con suministros de Pascua para aquellos que compran en el último minuto. En algunas ubicaciones, los nuevos clientes de recogida y entrega pueden obtener descuentos en sus primeros pedidos.

Target abrirá sus puertas en el Día de los Veteranos 2022

Target también está abierto el Día de los Veteranos. El horario diario del minorista suele ser de 8:00 a.m. a 10:00 p.m, según NJ.com.

Consulte su Target local para averiguar exactamente cuándo estará abierto en el Día de los Veteranos y para asegurarse de que las horas no sean diferentes en la tienda cerca a usted.

Target ofrece un descuento militar del 10 por ciento del 30 de octubre al 12 de noviembre en la tienda y en línea. Para usar la oferta, los compradores deben agregar su estado militar a una cuenta de Target Circle a través de la aplicación Target o su sitio web.

También puede agregar un estado de veterano/dependiente a su perfil en cualquier momento del año, ser elegible para futuras ofertas y participar en votaciones para dirigir los fondos de donaciones de la comunidad de Target.

Target señala que también participa en las siguientes empresas:

Target tiene un compromiso de larga data de apoyar a las comunidades militares, como nuestro descuento anual de apreciación militar y servicio comunitario, subvenciones y oportunidades profesionales durante todo el año. Y nuestro apoyo continúa en 2022. A principios de este verano, honramos a los miembros del servicio militar, los veteranos y sus familias con un descuento del Día de la Independencia, y nuevamente ofrecimos un descuento militar para el Día de los Veteranos. También nos asociamos con organizaciones increíbles como USO, Operation Gratitude, The Mission Continues y Veteran Jobs Mission para ayudar a extender nuestro apoyo militar a la comunidad. Y Forbes reconoció recientemente a Target como uno de los mejores empleadores de Estados Unidos para veteranos. Todos estos esfuerzos y logros son posibles gracias a los miembros del equipo de Target y nuestro grupo de recursos para empleados del Military Business Council, que trabajan para crear una cultura de cuidado y pertenencia.

¿Qué otras tiendas estarán abiertas el Día de los Veteranos de 2022?

La mayoría de las tiendas de comestibles deberían estar abiertas, pero algunas pueden tener un horario reducido para las vacaciones. Se debe de consultar con su supermercado local para obtener información específica sobre el horario de apertura y cierre, ya que puede variar según la ubicación.

Las siguientes cadenas de supermercados importantes están programadas para abrir el Día de los Veteranos:

• Acme (7:00 a.m – 11:00 p-m)

• Aldi (9:00 a.m. – 8:00 p.m.)

• BJ’s Wholesale Club (8:00 a.m. – 10:00 p.m.)

• Costco (10:00 a.m. – 8:30 p.m.)

• Foodtown (varía según la tienda)

• Lidl (8:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• ShopRite (varía según la tienda)

• Stop & Shop (7:00 a.m. – 10:00 p.m.)

• Trader Joe’s (8:00 a.m. – 9:00 p.m.)

• Wegmans (6:00 a.m – 12:00 a.m)

• Whole Foods (8:00 a.m. – 9:00 p.m.)

