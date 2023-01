Shakira “devastada” por Gerard Piqué: ¿Qué sucedió?

La superestrella de la música y ex mentora de “The Voice”, Shakira, quedó “devastada” después de que surgieron imágenes que mostraban a su ex, el jugador de fútbol Gerard Piqué, con su nueva novia en su “casa familiar” antes de separarse, de acuerdo con Page Six.

El medio de comunicación informó que surgieron imágenes de 2021 que mostraban a Piqué con otra mujer, su novia, Clara Chía Martí, diez meses antes de que la pareja casada se separara. Una fuente le dijo al medio que Shakira y Piqué estaban “felizmente juntos” al momento de la publicación y Shakira estaba “devastada al saber que esta mujer claramente se sentía como en casa en la casa que ellos compartían con sus hijos”.

Shakira y Piqué tienen dos hijos juntos: Sasha, de 7 años, y Milan, de 9 años.

Page Six informó que Shakira estaba de viaje al momento de la entrevista de Zoom, aunque la fuente agrega que la pareja “todavía estaban juntos en ese momento” y que “es devastador para ella saber que este asunto había estado ocurriendo durante mucho más tiempo de lo que ella se imaginaba”.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en 2022 y Piqué hizo pública su relación con Martí 2 meses después

Después de su separación, Piqué fue visto besándose con la estudiante de relaciones públicas Clara Chía Martí, de 23 años, según Hollywood Life. Shakira no estaba contenta con las fotos, informó el medio de comunicación.

“Shakira no puede creer que Gerard hiciera algo así tan pronto después de su ruptura”, dijo una fuente al medio después de que las fotos se hicieron públicas.

La fuente agregó: “Shakira siente que ha hecho todo lo posible para mantener una relación amistosa de paternidad compartida con Gerard, incluido no cobrar la manutención de sus hijos ni nada. Aunque Gerard todavía vive en Barcelona, ella incluso ha aceptado cubrir los gastos para que él visite a sus hijos en Miami de forma regular”.

La fuente agregó que Shakira sintió que las fotos no eran necesarias.

Shakira le dijo a Elle en octubre de 2022 que la separación ha sido “increíblemente difícil” para ella.

Shakira se enfrenta a un juicio por una demanda por fraude fiscal en España

De acuerdo con AP, un juez aprobó una solicitud de juicio para Shakira por cargos de fraude fiscal. Según el medio, ella fue acusada de no pagar 14.5 millones de euros, lo que equivale a unos 13.9 millones de dólares en ingresos obtenidos entre 2012 y 2014.

La estrella enfrenta ocho años de prisión y una multa si es declarada culpable de los cargos.

Desde que se hicieron públicos los cargos, Shakira ha negado haber actuado mal. Ella también rechazó un trato que habría evitado el juicio. El medio de comunicación informó que la firma de relaciones públicas de Shakira afirma que ella ya pagó “todo lo que debía y 3 millones de euros adicionales ($2.8 millones) en intereses”.

No se ha fijado una fecha para el juicio, pero Shakira enfrenta seis cargos de fraude fiscal.

Según el medio, el caso se basa en si Shakira vivía o no en las Bahamas o en España. Los fiscales alegan que Shakira pasó más de la mitad de los años de 2012 a 2014 en España y, por lo tanto, debería haber pagado impuestos en ese país, aunque Shakira dice que vivió en las Bahamas durante esos años.

AP informa que España también persiguió a estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar impuestos. Ambos fueron declarados culpables de evasión, aunque ninguno cumplió condena en prisión por ser sentenciados por primera vez.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com