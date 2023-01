Tráiler oficial de la comedia romántica “At Midnight” con Diego Boneta [VIDEO]

Paramount+ presentó el tráiler oficial de “At Midnight”, una nueva comedia romántica original que se estrenará durante el viernes 10 de febrero en exclusiva por la plataforma de streaming en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Latinoamérica, Brasil e Italia. Las fechas de estreno para otros mercados internacionales de Paramount+ se anunciarán más adelante.

El tráiler fue revelado durante la presentación de Paramount+ en la Television Critics Association (TCA). Las estrellas Mónica Bárbaro y Diego Boneta participaron en el panel de la nueva comedia romántica junto al guionista y director Jonah Feingold.

“At Midnight” gira en torno a Alejandro (Diego Boneta, “El padre de la novia”), un ambicioso director de hotel, y Sophie (Mónica Bárbaro, “Top Gun: Maverick”) una estrella de cine que navega por las políticas de Hollywood. Él está centrado en abrir su propio hotel boutique. Ella intenta centrarse en el rodaje de su nueva película de superhéroes “Super Society 3”, con la esperanza de conseguir su propio spin off, pero descubre que su coprotagonista (¡y novio!) Adam (Anders Holm, “Workaholics”) la engaña. El destino llega cuando el rodaje los lleva a todos al hotel de Alejandro en México. A pesar de sus vidas radicalmente diferentes, Alejandro y Sophie empiezan a conocerse en secreto a media noche.

El reparto de la película también incluye a Casey Thomas Brown (“Father Of The Bride”), Catherine Cohen (“Netflix’s Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous”), Fernando Carsa (“Acapulco”), Whitney Cummings (“Good Mourning”) y Maya Zapata (“Selena’s Secret”).

“At Midnight” de Paramount+ está producida por los estudios internacionales de Paramount y Fred Berger (“La La Land”), David Bernon (“Hearts Beat Loud”), Brian Kavanaugh-Jones (“Loving”), Eréndira Núñez Larios (“Sundown”), Josh Glick y Diego Boneta a través de su productora, Three Amigos. Entre los productores ejecutivos figuran Michel Franco, Gemma Levinson y Cory Crespo.

La comedia romántica fue dirigida por Jonah Feingold (“Dating & New York”), y escrita por Feingold, María Hinojos (“Cindy la Regia”) y Giovanni M. Porta. Porta, Hinojos y Natalia Boneta son coproductores ejecutivos.

Lo que debes saber sobre Paramount+

Paramount+ es el servicio global streaming por suscripción de Paramount que ofrece una montaña de entretenimiento y contenido premium para audiencias de todas las edades.

A nivel internacional, el servicio presenta una amplia biblioteca de series originales, shows exclusivos y películas populares en todos los géneros y estudios de producción reconocidos a nivel mundial, incluidos SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel ™.

Además de una sólida oferta de contenido local de primer nivel. El servicio ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Latinoamérica, Caribe, Francia, Italia, Irlanda, Alemania, Suiza, Austria y Corea del Sur.

Lo que debes saber sobre Three Amigos

“Three Amigos” es una productora de cine y televisión fundada por Diego Boneta junto a su hermana, Natalia González Boneta. Desde sus inicios durante la pandemia, la compañía ha vendido varios proyectos a HBO Max, Paramount+, Netflix, Amazon, Apple y más.

En abril de 2022, la empresa anunció una asociación con Prime Video para crear y producir una serie de programas de televisión, películas y realities para 2023.

La última producción de Three Amigos, At Midnight, es protagonizada por Diego Boneta y Mónica Bárbaro y se estrenará en Paramount+ en febrero de 2023.