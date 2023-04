Shakira deja Barcelona y emprende vuelo a Miami con emotivo mensaje de despedida

Es el inicio de una nueva vida para Shakira. El domingo 2 de abril la cantautora colombiana decidió poner distancia entre la vida que sostuvo por más de una década en Barcelona, España, durante su relación con el futbolista Gerard Piqué y la maternidad de los hijos que ambos comparten. Hoy, la súper estrella emprende vuelo a la ciudad de Miami, Florida, donde se espera que inicie una nueva etapa en compañía de Sasha y Milan, el fruto de la relación con el deportista catalán.

Si te lanzan limones ¡haz limonada!

Esta frase podría aplicarse perfectamente a la estrategia de Shakira luego de su mediática separación de Gerard Piqué. Mientras este se pasea con su pareja actual Clara Chia, con quien habría mantenido una relación paralela cuando estaba con Shakira, ella, ha vertido su dolor en lo que mejor sabe hacer: música.

Tres éxitos conforman esta catarsis musical de Shakira: Te Felicito (con Rauw Alejandro), Monotonía (con Ozuna) y la Music Session #53 con Bizarrap. Esta última en definitiva la más exitosa y controversial del trio.

Tal ha sido el alcance de la sesión con el productor argentino, que recientemente se presentó en la televisión de Estados Unidos como acto musical en el programa de televisión de Jimmy Fallon, ocasionando una locura en redes sociales y el mundo entero, que parecía corear en conjunto una de las frases más icónicas de esta canción: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Nuevos comienzos

Lo que era una especulación, ya es definitivo y suena como la opción más inteligente para Shakira. Su regreso a Estados Unidos es un hecho y la ciudad de Miami, Florida, es el lugar que eligió la colombiana para volver al país que la convirtió en una estrella de talla mundial.

¿Por qué Miami? La respuesta es simple, la llamada “ciudad del sol” no sólo se ha convertido en el centro de la música en español tan en auge en estos momentos, sino que le permite a Shakira estar más cerca de su familia y allegados personales y profesionales. En cierto modo es una especie de “regreso a casa” para la creadora de “Ojos Así”.

Pero volver a Miami no hace que la despedida de Barcelona resulte menos agridulce para ella. Así lo dejó saber a través de sus redes sociales, en donde compartió una foto del paisaje de la ciudad junto a un emotivo mensaje que dice así:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.

Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”

Los mensajes de apoyo tanto de seguidores de España, como de Estados Unidos no se hicieron esperar: “Te echaremos de menos. Te mereces lo mejor en la vida. Un beso Shak ♥️”, “Welcome back ❤️🙌”, “Miami te espera con los brazos abiertos”, son sólo algunos.

Por otra parte, sus seguidores y amigos más famosos como la actriz y conductora Carmen Villalobos y la periodista María Celeste Arrarás, también le brindaron su cariño a Shakira en este nuevo comienzo.

¡Bienvenida, Shakira!