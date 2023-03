Shakira ya tendría un nuevo amor en Miami: Lo que sabemos

La cantautora de Barranquilla, Colombia, Shakira, ha estado en los titulares últimamente por su nuevo interés sentimental. Después de su separación con el futbolista español Gerard Piqué, se ha especulado mucho sobre la vida amorosa de Shakira. Ahora, la noticia es que la cantante habría encontrado a alguien que le está sanando el corazón roto y vive en la ciudad de Miami, a donde se ha dicho que planea mudarse próximamente.

Y es que si algo es cierto, es que Shakira, que se ha caracterizado durante los años por mantener su vida privada alejada de los lentes de la prensa rosa, hoy en día acapara titulares luego de su separación del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, y por supuesto, gracias a su regreso triunfal a las carteleras musicales con éxitos que exploran sus diferentes dramas personales. Para ser más claros, probablemente has estado bajo una roca si no has escuchado incansablemente: ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, Sesión 53 con Bizarrap, o TQG, con Karol G.

Pasó la página

Pero tal como lo habría indicado la cantante en una entrevista a Enrique Acevedo de la cadena Univision, en efecto las canciones que ha lanzado en los últimos meses definitivamente han funcionado como una especie de catarsis que le ha ayudado a pasar la página y enfocarse en su nueva vida y según dicen diferentes medios de comunicación… en un nuevo amor.

En la prensa del corazón de españa, la intérprete de ‘inevitable’ está de forma inevitable en todas las portadas que no paran de hablar de su ex, de la nueva pareja de su ex, y por supuesto de ella misma. Ahora es el programa español Socialité, de la cadena Telecinco, que asegura que la chica de “las caderas que no mienten” habría encontrado el amor en un hombre que vive en Miami, Florida.

Si bien en el programa de televisión aseguran que es un hombre “desconocido”, dicen que Shakira lleva varios meses conversando con él, y ha tomado reiterados viajes relámpagos a la ciudad a verlo, e incluso gestionar su próxima vivienda, pues se espera que se mude “a la ciudad del sol” en los próximos meses junto a sus dos hijos.

Al momento no hay confirmación de este supuesto nuevo romance de Miami, pero lo cierto es que con cualquier persona con la que la colombiana se tome una foto, ya al momento es relacionada sentimentalmente. Así le sucedió con el presentador Carson Daly, con quien se encontró recientemente en la ciudad de Nueva York y disfrutaron de un juego de Hockey sobre hielo.