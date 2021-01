La serie “Sex and the City” regresa con nuevos episodios: ¿Cuándo?

Los fanáticos de “Sex and the City” podrán disfrutar próximamente de nuevos episodios de la serie televisiva en la plataforma de HBO Max. Hasta el momento, la fecha de estreno no ha sido revelada por los productores del importante proyecto.

“And Just Like That…” es el nombre del gran regreso de la serie y la producción será protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, según informó de manera exclusiva Variety.

Kim Cattrall, quien interpretó al icónico personaje de Samantha Jones en la serie original, no tiene previsto integrarse al resto del elenco. Parker, Nixon y Davis también serán productoras ejecutivas junto a Michael Patrick King.

El gran regreso de “Sex and the City” bajo el nombre de “And Just Like That…” se centrará en Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) mientras navegan por el amor y la amistad en sus 50 años, detalló Variety.

La serie constará de 10 episodios de media hora de duración y las grabaciones tienen previsto iniciar a finales de la primavera en la ciudad de Nueva York.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis confirmaron el gran regreso de la icónica serie televisiva con un vídeo que compartieron mediante sus cuentas oficiales en Instagram en donde se pueden apreciar las imponentes calles de Nueva York.

“Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo con la honestidad, la conmoción, el humor y la ciudad amada que siempre las ha definido”, aseguró Sarah Aubrey, directora original de contenido en HBO Max, en un comunicado de prensa.

“Sex and the City” fue creada por Darren Star inspirándose en el libro de Candace Bushnell del mismo nombre y publicado en el año 1997. La serie original se estrenó en HBO en 1998 y estuvo al aire a lo largo de seis temporadas que finalizaron con completo éxito en febrero de 2004.

La serie televisiva también contó con dos películas: “Sex and the City” en el año 2008, y “Sex and the City 2” que se estrenó en el año 2010. Asimismo, el éxito del proyecto televisivo se puede ver reflejado en la serie precuela “The Carrie Diaries”, protagonizada por AnnaSophia Robb y transmitida por la cadena CW en el año 2013.

Kim Cattrall descartó formar parte de proyectos futuros de “Sex and the City”

La actriz Kim Cattrall aseguró en los dos últimos años que no tenía ningún tipo de interés en regresar a cualquier proyecto de “Sex and the City” en el futuro. Asimismo, Cattrall detalló que ella y sus compañeras de elenco “nunca fueron amigas”, por lo que simplemente se limitaron a mantener una relación de “colegas”.

En febrero de 2018, los fanáticos de “Sex and the City” pudieron confirmar la enemistad que existía entre Cattrall y Sarah Jessica Parker, esto después del fallecimiento del hermano de la recordada Samantha Jones. En ese momento, Parker le extendió sus condolencias a la actriz, pero esta aseguró que no necesitaba “su amor o apoyo” en ese momento tan trágico.

“Déjame dejar esto muy claro (si aún no lo he hecho antes). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de ‘chica buena'”, fue el polémico mensaje de respuesta de Cattrall a Parker por su mensaje de condolencia.

Muchos usuarios en redes sociales han señalado que la enemistad de Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker se debe a una supuesta diferencia salarial a lo largo de las grabaciones de “Sex and the City”. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado abiertamente sobre lo sucedido.

