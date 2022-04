Semana Santa 2022: ¿Qué fecha es Jueves Santo?

Católicos y Cristianos del mundo entero, viven la mayor fiesta de la Iglesia de Dios. Desde este domingo 10 de abril con la eucaristía de la Bendición de los Ramos, comenzó oficialmente la Semana Santa 2022.

La Semana Santa, es la fiesta que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y no todos los años acontece en una misma fecha, sino que varía de acuerdo con la primera luna llena después del equinoccio de primavera.

Este año 2022, el calendario cristiano dicta que Jueves Santo será el próximo día 14 de abril. En esta fiesta se recuerda la última cena que celebró Jesús con sus doce apóstoles, y por la qué se instituyó el sacramento de la eucaristía, y la orden sacerdotal.

La celebración de la comunidad seguidora de Cristo, este día lo conmemora realizando procesiones y celebraciones eucarísticas, dentro de las que están el lavatorio de pies.

Las celebraciones litúrgicas comienzan en la mañana del Jueves Santo, con la homilía carismal, que, además, de consagrar el Santo Crisma, también bendice aceites y oleos que se utilizaran posteriormente en la celebración de los bautizos, las unciones, y de confirmación.

“El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios; a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su abatimiento por un canto de alabanza. Y ustedes serán llamados “Sacerdotes del Señor”, se les dirá “Ministros de nuestro Dios” Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las naciones, y sus vástagos, en medio de los pueblos: todos los que los vean, reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor”.

Como última cena se conoce la comida que, en celebración de la Pascua, compartió Jesús con sus discípulos. En ella instituyó la eucaristía, también llamada comunión, en la cual Cristo deja su cuerpo y sangre transustanciados en pan y vino.

Mateo 26:17-30

17 El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: —¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? 18 Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: “El Maestro dice: “Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos””. 19 Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. 20 Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. 21 Mientras comían, les dijo: —Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. 22 Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle: —¿Acaso seré yo, Señor? 23 —El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar —respondió Jesús—. 24 A la verdad el Hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. 25 —¿Acaso seré yo, Rabí? —le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. —Tú lo has dicho —le contestó Jesús. 26 Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: —Tomen y coman; esto es mi cuerpo. 27 Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: —Beban de ella todos ustedes. 28 Esto es mi sangre del pacto,[a] que es derramada por muchos para el perdón de pecados. 29 Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. 30 Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos.





Play



Jueves Santo de la Cena del Señor -Institución de la Eucaristía- Jn 13,1-15 Del santo Evangelio según san Juan: 13, 1-15 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo… 2016-03-22T14:27:55Z

Como lavatorio de pies del Jueves Santo ​se denomina el evento en el cual Jesús, como un acto de humildad, lava los pies a sus discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio a los semejantes. De allí se desprende el mandamiento que Jesús hizo a sus discípulos: que debían amarse y servirse unos a otros.

Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies?”

Jesús le respondió: “Ahora tú no comprendes lo que Yo hago, pero lo entenderás después.”

“¡Jamás me lavarás los pies!”, le dijo Pedro.

“Si no te lavo, no tienes parte conmigo,” le respondió Jesús.

Simón Pedro le dijo: “Señor, entonces no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.”

Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y ustedes están limpios, pero no todos.” Porque sabía quién Lo iba a entregar; por eso dijo: “No todos están limpios.”

Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: “¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor; y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan.”

Juan 13:3-15