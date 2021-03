Semana Santa 2021: Las mejores frases para compartir

La Semana Santa es una fecha especial e importante para los fieles cristianos. Este tiempo, es tiempo de amor, perdón y reflexión, pero también es un momento para pensar cómo estamos llevando nuestras vidas, si requerimos de hacer un alto en el camino para reflexionar y mejorar todo lo que está mal en nosotros.

Estos días que se viven sin tanto afán, son el momento propicio para aprender, conversar, escuchar a otros, asistirles en sus problemas, y agradecer por todo las bendiciones que se tienen, y más en estos momentos tan difíciles que atraviesa la humanidad. Para pedir por la salud, la felicidad y el bienestar de todos aquellos que ocupan un espacio de nuestras mentes y de nuestros corazones, a continuación te compartimos una serie de mensajes y frases que puedes leer o enviar en esta Semana Santa.

El Viernes de Concilio, es llamado también Viernes de Dolores porque conmemoramos los Siete Dolores de la Virgen. Es un día de oración, reflexión y preparación para acompañar con fe y amor, a Jesús y a María en esta Semana Santa. pic.twitter.com/G549p8wVIh — Santa Palabra ﻥ (@Santa_Palabra) March 26, 2021

Las mejores frases para compartir en esta Semana Santa 2021

• Piensa que estas en los brazos del Señor, tanto más fuertemente agarrado, cuando triste te sientes. Esa es tu salvación.

• Que el amor, la paz, la armonía y el respeto estén siempre presentes en tu vida y en el mundo entero.

• Mi futuro está en las manos de Dios y no en la boca de la gente.

• Dios no permitirá que ningún problema venga hacia ti, a menos que tenga un plan específico en el cual ocurrirá una enorme bendición.

• Dios quita, pero cuando devuelve multiplica. Feliz Semana Santa para todas y todos.

• Dios cumplirá su propósito en mí y en todos los que le abran el corazón. Gracias y feliz Semana Santa.

• En esta Semana Santa solo te pido salud para mí y para los míos.

• No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue el amor… El amor por ti, por mí… Y ese amor tú puedes entregarlo a cambio, a quien lo necesite. A un niño, un anciano, tu amigo… un humano.

• Cuando te encuentres en una situación aparentemente imposible, recuerda que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.

• Perdona todo y tendrás paz. Decide olvidarlo y tendrás esperanza. Confía en Dios y serás feliz.

• Que Dios te conceda en Semana Santa, un lunes de éxitos, un martes de triunfos, un miércoles de victorias, un jueves de esperanzas, un viernes de paz, un sábado de fe, un domingo de amor y toda una vida de bendiciones.

• Semana Santa es tiempo de recordar a nuestros familiares, amigos y seres queridos. Es tiempo de dar gracias por el amor y la risa que nos mantiene unidos bajo el mismo techo, que se extiende por miles de kilómetros por la gracia del Señor.

• Dios todavía está escribiendo tu historia. No permitas que se apague tu fe por aquello que todavía no has visto, pues tu gran milagro ya viene en camino para iluminar tu vida.

• La paz de Dios es el refugio perfecto para circunstancias imperfectas.

