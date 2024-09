Selena Gomez revela que no puede tener hijos

Selena Gomez no puede tener sus propios hijos debido a riesgos de salud. Esta es la primera vez que la cantante habla del tema y dijo que debido a sus continuos problemas médicos no puede quedar embarazada porque “pondría mi vida y la del bebé en peligro”. Así lo reveló la actriz durante una entrevista con Vanity Fair.

Gomez, quien actúa en la serie Only Murders in the Building, dijo que había planeado formar una familia cuando cumpliera 35 años. Pero no será posible. “Nunca he hablado de esto, pero lamentablemente no puedo tener mis propios hijos”, dijo la artista de 32 años. “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que estuve afligida por un tiempo”.

La ex estrella de Disney no especificó qué problema médico tiene en la entrevista con Vanity Fair, pero anteriormente habló públicamente sobre haber sido diagnosticada con lupus en 2015, una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos y órganos. Un año después, también le diagnosticaron ansiedad y depresión, que pueden estar relacionadas tanto con el lupus como con algunos medicamentos que toma para controlar la afección.

Luego en 2017, Gomez se sometió a un trasplante de riñón debido a su enfermedad de lupus. En 2020, le diagnosticaron trastorno bipolar, tras vivir un episodio psicótico durante el cual escuchó voces y tuvo tendencias suicidas.

En 2022, le dijo a Rolling Stone que su necesidad de seguir tomando dos medicamentos particulares que toma para el trastorno bipolar posiblemente podría impedirle tener un embarazo seguro. “Eso es algo muy, muy importante y presente en mi vida”, dijo en ese momento.

Selena Gomez quiere tener hijos

Selena Gomez desea convertirse en madre. Así que estaría abierta a la adopción, en parte porque su propia madre fue adoptada. “Probablemente no estaría aquí”, dijo Gómez a la revista Vanity Fair, si su madre no hubiera sido adoptada. “No sé cómo hubiera sido su vida. Ella y yo estamos muy agradecidos por cómo se desarrolló la vida”.

La artista asegura que está abierta a convertirse en madre a través de una vía como la adopción o la gestación subrogada. “No es necesariamente como lo imaginé. Pensé que sucedería como le sucede a todos”, dijo. “[Pero] estoy en un lugar mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a realizar maternidad subrogada o adopción, que son enormes posibilidades para mí…Me hizo sentir muy agradecida por los otros medios para las personas que se mueren por ser mamás. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”.