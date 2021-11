Habrá segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ¿Cuándo regresa?

El pasado 15 de noviembre finalizó ‘La Casa de los Famosos’, el más reciente reality show de la cadena Telemundo, en donde 16 famosos estuvieron confinados en una casa, sin acceso ni contacto con el mundo exterior. Aquí, semana tras semana tuvieron que superar varios retos y fraguar diferentes estrategias para ir eliminando hasta que uno de ellos resultase ganador, recibiendo un atractivo premio de 200,000.00 dólares en efectivo.

En este caso, la ganadora de la primera temporada fue la Miss Universo 1996, actriz, empresaria y presentadora venezolana Alicia Machado, que se ganó el corazón del público con su acostumbrada sinceridad y simpatía, no en vano más de 40 millones de personas votaron para que ella sea la ganadora de este suceso de la televisión en español de Estados Unidos.

Sobre su experiencia en ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado respondió a AhoraMismo:

“Sí, he cambiado… No sé si propiamente ha sido cambiar, creo que lo que he hecho ha sido reflexionar y poner en práctica todas esas cosas de mi que ya sabía pero que me costaba mucho trabajo poner en práctica.

Definitivamente me siento mucho más en paz, conmigo misma. Para mi la fama no ha sido fácil de llevar, me ha costado mucho trabajo toda mi vida. Me hice mujer, me hice adulta y crecí frente al huracán, y ahora ya soy una mujer madura. Y eso, eso me llevo, me llevo mi paz como ser humano, sé que soy una buena persona, sé que de ahora en adelante no habrá nada que se diga de mi que me pueda realmente lastimar, me siento libre como el viento, siento que para quienes trabajo que es la audiencia, a ellos ya no tengo nada que ocultarles, ya lo saben todo de mi, incluso mis defectos.

Estoy muy confiada en mi talento y mis sueños, en la persona que soy, para así seguir logrando lo que anhelo.”