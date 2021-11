“La fama no ha sido fácil de llevar” Alicia Machado se confiesa camino al final de “La Casa de los Famosos”

La nueva apuesta de Telemundo en cuanto a Reality Shows se refiere ha sido “La Casa de los Famosos”, en donde 16 nombres muy reconocidos se mantuvieron en una casa confinados por 12 semanas, sin acceso a redes sociales ni contacto con el mundo exterior. A través de diferentes retos, mucho drama, controversia y estrategias, se fueron eliminando y de los 16 Famosos que iniciaron el reto ya sólo quedan cinco, y entre ellos se encuentra el vencedor que recibirá un atractivo premio de 200,000.00 dólares en efectivo y el honor de ser el primer triunfador de esta exitosa propuesta que ha causado revuelo en la audiencia en español de Estados Unidos.

La gran final de La Casa de Los Famosos se llevará a cabo el próximo lunes, 15 de noviembre, en un evento de tres horas que se transmitirá por Telemundo a partir de las 7pm / 6pm Centro, en donde Manelyk González, Kelvin Noeh Rentería, Pablo Montero, Cristina Eustace y Alicia Machado, conocerán su destino gracias al voto del público, que es el que tiene la ardua labor de decidir quien se quedará con el dinero en efectivo y el reconocimiento de haber sido el ganador en este reality luego de que semana a semana millones de seguidores se volcaran a votar por los que querían que dejaran la casa.

Entre los 16 famosos que llegaron a la casa se encuentra un nombre muy familiar a la historia de los reality shows en español, se trata de Alicia Machado. El mundo puso los ojos sobre la venezolana cuando sólo tenía 19 años, y en la ciudad de Las Vegas, Nevada, se coronó como Miss Universo frente a los aplausos de millones de personas de todo el planeta quienes admiraron su belleza y soltura a la hora de responder las preguntas del concurso de belleza.

Pero a la par con la corona, vino todo el peso de la fama y la controversia que parece acompañar a la bella mujer en cada paso que ha dado en el mundo del entretenimiento desde entonces. Su peso, lamentablemente, se convirtió en un tema de conversación cuando sólo era una niña, y luego de entregar la corona fue poco a poco construyendo una carrera dentro del mundo de las telenovelas, el teatro y el cine, incluso probando con la música en donde publicó varios materiales con moderado éxito.

La personalidad explosiva de Alicia es proporcional a su talento. Una figura fija en los programas del corazón, Machado nunca se frena para decir lo que siente y es precisamente por eso que hoy ya está posicionada como una de las grandes favoritas para vencer en “La Casa de los Famosos”. Si bien la ex reina de belleza ha cruzado palabras con varios de sus compañeros, incluyendo Celia Lora, Pablo Montero y Gisella Aboumrad, continúa intacta en el corazón del público que la ha salvado en varias oportunidades, y es por eso que no podíamos desperdiciar la oportunidad de hablar con ella.

Quisimos que Alicia, en sus palabras, nos revelara cual sentía que había sido su evolución personal desde que entró a ‘La Casa de los Famosos’ hasta el día de hoy, y esto fue lo que nos dijo:

“Sí, he cambiado… No sé si propiamente ha sido cambiar, creo que lo que he hecho ha sido reflexionar y poner en práctica todas esas cosas de mi que ya sabía pero que me costaba mucho trabajo poner en práctica.

Definitivamente me siento mucho más en paz, conmigo misma. Para mi la fama no ha sido fácil de llevar, me ha costado mucho trabajo toda mi vida. Me hice mujer, me hice adulta y crecí frente al huracán, y ahora ya soy una mujer madura. Y eso, eso me llevo, me llevo mi paz como ser humano, sé que soy una buena persona, sé que de ahora en adelante no habrá nada que se diga de mi que me pueda realmente lastimar, me siento libre como el viento, siento que para quienes trabajo que es la audiencia, a ellos ya no tengo nada que ocultarles, ya lo saben todo de mi, incluso mis defectos.

Estoy muy confiada en mi talento y mis sueños, en la persona que soy, para así seguir logrando lo que anhelo.”