Muere Sebastián Boscán: ¿Cómo murió el actor de Pasión de Gavilanes?

El mundo del entretenimiento está de luto, esto tras darse a conocer la muerte del actor colombiano Sebastián Boscán. La estrella de la exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes” tenía 41 años de edad al momento de su inesperado deceso.

Según información reseñada por el diario colombiano El Tiempo, Boscán falleció en la ciudad de Medellín en Colombia.

El citado medio de comunicación también dio a conocer que las exequias del galán de telenovelas se llevarán a cabo en horas de la tarde de este lunes 29 de noviembre en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro en la ciudad de Itagüí en el estado de Antioquia en Colombia.

Sebastián Boscán murió como consecuencia de un invasivo cáncer de estómago que padecía desde hace unos meses atrás, informó la estación radial colombiana Blu.

El periodista Carlos Ochoa, un amigo cercano de Boscán, lamentó su inesperada muerte con un sentido mensaje en la plataforma de Instagram: “Duele, duele mucho tu partida Sebastián Boscán. Siempre me sorprendiste con tu sonrisa y tu forma de ver la vida. Gracias por seguirme mis juegos de telenovela, por darme entrevistas y por ir a mi programa. Seguro te llevas tu carriel al cielo para seguir entregando talento, buen viaje amigo”.

Sebastián Boscán es recordado por su participación en “Pasión de Gavilanes”

Sebastián Boscán es principalmente recordado por su participación en la exitosa primera temporada de la telenovela “Pasión de Gavilanes” de RCN, producida por RTI Colombia en colaboración con Telemundo y Caracol TV.

En el melodrama, Boscán interpretó al personaje de Leandro Santos, un hombre homosexual con un sentido del humor bastante ingenioso.

La noticia del deceso del afamado actor colombiano llega en medio de la reciente confirmación de la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”, producida por Telemundo y previsto para ser transmitida en los Estados Unidos en el año 2022.

En una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, Sebastián Boscán dio a conocer que no había sido contactado por el equipo de producción de la telenovela “Pasión de Gavilanes” para formar parte de una segunda temporada del melodrama.

“A mí no me han dicho nada, a mí no me han llamado”, afirmó Boscán en una reciente entrevista con Ochoa al referirse a su posible participación en la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’.

Tras su exitosa participación en “Pasión de Gavilanes”, el actor colombiano actuó en un sinfín de melodramas como “El estilista”, “La mujer en el espejo”, “Doña Bárbara”, “Sin senos no hay paraíso”, “La reina del sur” y “La ley del corazón”.

Sebastián Boscán había estado alejado de la actuación desde el año 2019, esto tras poner fin a su participación en las exitosas series televisivas “El Baron”, “El General Naranjo” y “El estilista”.