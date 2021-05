Telemundo anuncia nueva temporada de “Pasión de Gavilanes”

“Pasión de Gavilanes”, uno de los proyectos dramáticos más exitosos en la televisión de habla hispana, próximamente estará de regreso en las pantallas de Telemundo con una nueva temporada.

“Pasión de Gavilanes II trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo”, anunció la cadena televisiva en un comunicado de prensa.

Hasta el momento, Telemundo no ha dado a conocer si los actores del elenco original formarán de la secuela de la exitosa telenovela colombiana que cautivó a todos los televidentes.

La nueva temporada de “Pasión de Gavilanes” se centrará en otro trágico crimen que sacudirá a los miembros de las familias Reyes-Elizondo que serán puestos a prueba para demostrar su inocencia.

“Veinte años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo”, señaló la cadena televisiva para referirse a la trama de la segunda temporada de la telenovela.

La primera temporada de “Pasión de Gavilanes” fue producida por Telemundo en colaboración con RTI Colombia y rompió récord en audiencia en los Estados Unidos durante su transmisión en los años 2003 y 2004.

¿Quiénes formaron parte del elenco original de Pasión de Gavilanes?

La primera temporada de la exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes” estuvo conformada por un elenco de actores como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Michel Brown, Jorge Cao, Kristina Lilley, Ana Lucía Domínguez, Zharick León, Juan Sebastián Aragón, Juan Pablo Shuk, Lorena Meritano, entre otras grandes estrellas.

El melodrama colombiano fue un éxito en audiencia en países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Chile, Bulgaria, Serbia, Rumania, Panamá, Puerto Rico y China.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de Pasión de Gavilanes en Telemundo?

Telemundo no ha anunciado la fecha de estreno de la nueva temporada de “Pasión de Gavilanes”, pero se espera que sea transmitida en la cadena televisiva durante el periodo de programación 2021-2022.

Por ahora, se desconoce el elenco de actores que formarán parte de esta secuela que promete conquistar a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos.

Integrantes del elenco original de la telenovela se pronunciaron sobre la posibilidad de una nueva temporada

En el mes de abril de 2020, los integrantes del elenco original de “Pasión de Gavilanes” ofrecieron declaraciones exclusivas a People en Español sobre la posibilidad de una nueva temporada de la telenovela.

“Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”, aseguró la actriz Paola Rey, quien dio vida al personaje de Jimena.

Natasha Klauss, quien interpretó al personaje de ‘Sarita’, mencionó que estaría “bello”, pero sería un poco “difícil”.

“Si Julio Jiménez [el escritor] se pone a echarle chispas ahí a su cerebro y nos da eso, el público va a estar feliz”, destacó el actor Mario Cimarro, el inolvidable Juan Reyes.