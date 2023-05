Sasha Sokol gana demanda de abuso sexual contra Luis de Llano

La ex Timbiriche Sasha Sokol, de 51 años, acaba de ganar la demanda contra el conocido productor Luis de Llano, de 77. El año pasado, la cantante lo demando por abusarla sexualmente cuando ella era una niña. “Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor”, escribió en sus redes este jueves 11 de mayo. “Esto mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación, iniciada por él a mis 14 años [él tenía 39], fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edades y el rol jerárquico que él ejercía”.

Luis de Llano, quien es el creador de Timbiriche y Garibaldi, reconoció el año pasado de haber tenido una relación con Sasha. Pero su versión dice que Sasha tenía 17 y él 42, cuando tuvieron una relación. “Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó”, confesó en entrevista con Yordi Rosado. Según el productor, la relación solo duro seis meses.

Pero la versión de Sasha dice que estuvieron juntos cuatro años. “Era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad”, dijo en un post en Instagram. “Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”.

A un año de haber iniciado el proceso, Sashan Sokol dio a conocer la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como las acciones que el productor deberá cumplir como castigo. “La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena -entre otras cosas- a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización que deberá ser cuantificada or el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”.

Luis de Llano tiene una esposa 19 años menor que él

Los medios reportan que la esposa de Luis del Llano se llama Fabiola Lozano. Ella es una mexicana nacida en Monterrey y tiene 58 años de edad, poniéndola a una diferencia de 19 con su esposo que actualmente tiene 75. Abajo está la foto de ellos juntos.





Durante una entrevista con el periodista Yordi Rosado, el productor reveló que lleva casado con ella 20 años y que tiene dos hijas, las cuales fueron adoptadas debido a la imposibilidad de la pareja de poder procrear, informa PubliMetro.

Luis de Llano ha tenido muchas mujeres

Durante una entrevista con Yordi Rosado, De llano, quien se ha casado tres veces, asegura tener suerte con las mujeres. “Tuve mucho éxito con muchas mujeres, pero decía ‘la güera’ muy chistosa, a mi siempre me ligaban, yo no me las ligaba a ellas; y ella me decía: ‘¿Y tú crees que era por tu linda cara estúpido?”, dijo el productor en la entrevista.

Sasha recibe el apoyo de sus seguidores y compañeros

Tras el anuncio de la victoria de Sasha en los tribunales, sus seguidores han expresado su apoyo. “Sasha querida, estamos contigo. Nunca más el acoso sexual será silenciado. Nunca más los líderes del patriarcado machista del mundo del entretenimiento creerán que tienen derecho a extorsionar sexualmente a niñas y niños a cambio de abrirles las puertas para mostrar su talento. #nuncamásluisdellano”, escribió la periodista Lydia Cacho. Mientras que el cantante y actor Benny Ibarra añadió: “Una vez estabilizada la verdad, que llegue la paz. Amor para ti sin fin”.