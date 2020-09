Sarita Sosa asegura que el espíritu de José José la ronda: ¿Ha vuelto a ‘ver’ a su papá?

Este lunes 28 de septiembre se cumplió el primer año del fallecimiento de José José, y su polémica hija Sarita Sosa, quien suele generar odios y amores entre los sseguidores del cantante, confesó que siente la presencia de su famoso padre en todo momento.

La joven fue entrevistada por el programa de televisión Despierta América, de Univisión, y allí reveló que “habla” con el espíritu del intérprete mexicano, quien murió a los 71 años.

“Yo, todas las mañanas, después de orar, empiezo a hablar con él, y le digo que lo amo, que lo extraño, que ojalá y pronto cuando ya al final vamos a casa, hablo con él. Le cuento lo que voy a hacer ese día. Me pongo en sus manos de Dios, y de las de él, que siempre nos cuide, siempre nos guíe”, comentó Sarita en el programa matutino, donde recalcó que la presencia de su papá no la siente de vez en cuando sino constantemente.

“Del diario, diario… ay Dios mío, me han pasado tantas cosas. Si le preguntan a mis amistades, dicen que ‘tu papá está aquí’. Me han pasado tantas cosas, a veces que he estado tocando el piano. Teníamos de costumbre diario, de yo sentarme en el piano y él en el bajo, y un día, que habíamos dejado sillas al lado del piano, y me volví a sentar… eran como las… no sé, como las 2 de la mañana, y fui sola al piano y me senté, y de la nada, escuché como si alguien entró y se sentó”, narró la heredera del Príncipe de la canción.

“Y me quedé yo así, y dije: ‘sé que estás aquí papá, it’s ok, let’s jam, que era como decíamos. Y así han salido tantas melodías, que sé que él las escucha y por eso sigo tocando”, agregó Sarita.

La hija del cantante de “Gavilán o paloma”, también fur interrogada sobre las pasiones que genera y los ataques que frecuentemente recibe en redes sociales, donde la han dibujado como una villana, y aseguró que tiene pleno conocimiento de ello y que prefiere ignorarlos.

“Creo que la razón por la que no me afecta, es porque obviamente no son ciertas, y el hecho de que mi papá decia ‘que te resbale. Ponte aceite de coco y que te resbale’, pues no les presto atención, porque eso solamente da energía negativa, y te da un estrés que no es necesario”, comentó Sarita, a quien sus propios hermanos mayores, José Joel y Marysol, han tachado de mala persona y haber obrado mal con su papá.

“Aunque no sepan la realidad, siempre he dicho que la gente que realmente conoció a mi papá, que fueron sus fans, saben la historia de José José, saben quienes somos realmente, y el hecho de que la gente crea algo que no es (cierto) duele, pero igual, lo mejor sería que ellos recordaran quiénes fuimos nosotros, como una familia siempre”, concluyó Sarita Sosa.



